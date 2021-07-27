Специалисты считают, состояние исторического объекта такое, что счет идет на месяцы.

Об этом на совей странице в Facebook сообщил депутат Одесского облсовета, историк Андрей Красножон.

Именно состояние башни №2 является самой серьезной и актуальной проблемой. Другие части крепости, которым угрожало разрушение, уже укреплены. Это Северная стена, которая уже никуда не сползает, и башня № 25.

А вот восточный фасад башни № 2 в таком состоянии, что рискует обвалиться в любой момент.

Проблемы начались еще 5 лет назад, в после трехдневного обильного дождя 20 октября 2016 г. Тогда пошло стремительное проседание фасада башни. Кладка в восточной ее части потеряла свою целостность.

Тогдашний руководитель крепости дал указание сотрудникам не разглашать инцидент, чтобы не вызывать общественный резонанс. А проседание башни продолжалось.

Но сотрудники крепости в обход руководства сообщили о происходящем Андрею Красножону а тот известил областное руководство.

Всеоре укрепили основание башни и просадка прекратилась. Тогда же руководству крепости предложили закрепить отслоившийся фасад жидкими анкерами (современная, щадящая методика консолидации кладки без нарушения ее облика).

Но тогдашняя дирекция проигнорировала этот совет: вероятно, проблема башни показалась уже решенной.

Однако, в августе 2019 г. над крепостью прошел новый ливень и фасадная кладка (которую теперь больше ничто не связывало с основным сооружением) продолжила отслаиваться.

Причины обрушения фасада были заложены еще в 1940-х гг.

Андрей Красножон пишет, что тогда под ее основанием местные грабители древностей прорыли большой грот и восточная часть башни повисла в воздухе.

Из-за этого начали формироваться первые трещины откола. А ливень 2016 года лишь ускорил процесс.

Андрея Красножона возмущает, что предыдущий и.о. директора КП “Фортеця”, за 4,5 года так и не провел закрепление фасада жидкими анкерами. Теперь новому руководству области и крепости приходится иметь дело с крайне запущенным случаем. Аварийность башни за это время выросла в разы.

На прошлой неделе состоялось выездное совещание в крепости специалистов немецких, литовских и украинских кампаний (во главе с Игорь Яковенко), специализирующихся на технологиях консолидации подобного рода объектов (с опытом работы на ряде памятников архитектуры национального значения).

Подготовлены документы, экспертиза, смета.

Директор КП “Фортеця”, Сергей Омельченко готов выделить необходимую сумму для выполнения работ. Есть поддержка проекта и со стороны руководства облсовета.

Башня открыта обзору туристов, являясь одним из элементов парадного фасада всей крепости. Поэтому важно сохранить именно оригинал ее древней кладки. Запланированные работы станут уникальным примером первого применения этих высоких технологий на этом древнем памятнике.

Читайте также: Сколько осталось стоять Аккерманской крепости?

Фото Андрея Красножона