Дунайское пароходство восстанавливает свой морской флот

Об этом в facebook сообщил руководитель ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» Дмитрий Москаленко.

По словам руководителя, осенью прошлого года после длительного бербоут-чартера сухогруз «Измаил» фактически был брошен в Болгарии на произвол судьбы. Без документов в ужасающем техническом состоянии.

Бербоут-чартер — договор фрахтования, согласно которому судовладелец передает фрахтователю судно без экипажа на условиях аренды. На время аренды фрахтователь является временным владельцем судна и несет все расходы по его эксплуатации.

«Пришлось снова сформировать команду, провести предварительный технический аудит, закупить и отремонтировать часть оборудования, оформить документы и разрешения, необходимые для перехода судна к месту ремонта.

Эта работа продолжалась дольше, чем мы надеялись. Но мы справились. Судно становится на ремонт. Пока сложно сказать, сколько времени продлится восстановление. Главное, процесс начался. Удачный опыт реализации таких проектов у нас уже есть», — рассказал Дмитрий Москаленко.

Восстановление морского флота – это не только вопросы экономики, это имидж нашей страны.

«Большие надежды, что Кабмин оставит нашему предприятию большую часть заработанных пароходством в прошлом году средств. Чтобы мы могли отремонтировать и восстановить весь морской флот УДП, который, конечно, подлежит восстановлению», — добавил руководитель УДП.

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Отметим, первым компания вернула под свой контроль сухогруз «Рени». Второе судно — «Вилково» — завершили ремонтировать летом 2023 года.

Работы длились почти три месяца. Пришлось заменить десятки тонн металла – конструкции корпуса, палубы, переборки трюма и много другого. Корпус очистили и покрасили в три слоя. Также покрасили поверхности трюмов и палуб на площади почти 10 тыс. кв. м.

1 августа Дмитрий Москаленко сообщил, что «Вилково» готовится к первому рейсу и займется вывозом украинского зерна.

Напомним, в прошлом году на Измаильском судоремонтном заводе завершили ремонтные работы на теплоходе «Одесса», который в прошлом носил название «Никифор Шолуденко».