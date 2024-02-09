Экс-депутатов Одесского облсовета вызывают на допрос: в чем подозревают

Обоих экс-депутатов вызывают на 12 и 13 февраля. Соответствующие повестки о вызове обнародованы на сайте НАБУ.

Как информирует Специализированная антикоррупционная прокуратура, 25 января 2024 года прокурор сообщил о подозрении двум бывшим депутатам Одесского облсовета, организовавшим преступную схему, реализация которой привела к потере 32 судов, принадлежавших ЧАО «Украинское Дунайское пароходство», и причинению ущерба на сумму 82,654 млн грн.

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Детективы НАБУ сообщили о подозрении еще 4 участникам преступной схемы, а именно бывшему председателю правления ЧАО «УДП» и 3 работникам подконтрольных депутатам юридических лиц.

По данным следствия, в августе 2017 года два депутата Одесского облсовета организовали схему завладения баржами УДП, из которых планировали построить большие по размеру и емкости баржи для использования в собственных коммерческих целях.

Для реализации схемы они привлекли трех физических лиц и тогдашнего руководителя УДП, заключившего с подконтрольной депутатам компанией договора о передаче для фрахта 18 барж стоимостью около 44,3 млн грн. Когда же у директора ЧАО истек срок трудового контракта, организаторы схемы ввели в заблуждение новое руководство и заключили дополнительные соглашения о передаче еще 14 барж на сумму 38,35 млн грн.

Однако вместо использования по назначению арендованных у государства барж, они вывезли их за пределы Украины, где изменили их номерные знаки и фиктивно перерегистрировали их на аффилированную компанию.

После этого судна переправили в Турцию. Там их разобрали и изготовили из них 12 барж большей грузоподъемности. Затем баржи были отбуксированы в Украину и оформлены на подконтрольные компании и продолжили служить новым владельцам в коммерческих целях.

Стоит отметить, что подозреваемые вряд ли явятся на допрос — оба уехали за границу. НАБУ объявило их в розыск.