Основания для исключения с воинского учета:
- достижение предельного возраста пребывания в запасе (обычно – 60 лет);
- признание непригодным к воинской службе (по решению военно-врачебной комиссии);
- прекращение гражданства Украины;
- признание пропавшим без вести.
ВАЖНО! Исключение с учета – это окончательное решение. Человек теряет статус военнообязанного и больше не подлежит мобилизации. А снятие с учета – временная мера (например, при смене места жительства или выезде за границу). В таком случае нужно встать на учет заново в течение 7 дней.
Читайте также:
- Кто может выехать за границу во время военного положения?
- В Украине не все военные получили выплаты за ранения: как получить законную компенсацию (видео);
- Сколько выплачивают раненым военным.