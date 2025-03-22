Воинский учет

Основания для исключения с воинского учета:

  • достижение предельного возраста пребывания в запасе (обычно – 60 лет);
  • признание непригодным к воинской службе (по решению военно-врачебной комиссии);
  • прекращение гражданства Украины;
  • признание пропавшим без вести.
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ВАЖНО! Исключение с учета – это окончательное решение. Человек теряет статус военнообязанного и больше не подлежит мобилизации. А снятие с учета – временная мера (например, при смене места жительства или выезде за границу). В таком случае нужно встать на учет заново в течение 7 дней.

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