В среду, 26 марта, одесские телеграмм-каналы распространили видео и сообщили, что группа людей помогла мужчине сбежать из автобуса во время выезда в учебную часть.

В комментарии ТЦК говорится, что инцидент произошел во время выполнения служебных обязанностей представителями ТЦК.

Группа из примерно 10 человек заблокировала выезд автобуса с территории сборного пункта Одесского областного ТЦК и СП. Один из военнообязанных, по предварительному сговору с гражданскими лицами, пытался покинуть автобус через открытую дверь.

В результате группа граждан вмешалась в процесс и физически препятствовала представителям ТЦК и СП выполнять служебные обязанности, заблокировав возвращение военнообязанного в состав группы.

«Вмешательство в деятельность должностных лиц и препятствование выполнению ими служебных обязанностей является правонарушением и влечет за собой правовые последствия, — говорится в сообщении.

Также в ТЦК прокомментировали информацию, которая распространяется в сети о возможном применении силы представителями ТЦК и СП к гражданским лицам.

“По предварительным результатам анализа видеоматериалов с камер наблюдения, противоправных действий со стороны военнослужащих, в частности с применением физической силы, не зафиксировано. Меры физического принуждения не применялись”, — отметили в Одесском областном ТЦК.

В то же время в комментарии подчеркивается, что ситуация сопровождалась активным физическим противостоянием со стороны неизвестных лиц и попытками помешать выполнению законных действий представителей ТЦК и СП.

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Фото: Коллаж Інтента