За це рішення мають проголосувати депутати міськради на найближчій сесії, призначеній на середу, 16 квітня.

За словами джерел у міськраді, новий виконавчий орган вестиме первинний облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників, які проживають у місті. Збирати інформацію про них будуть за місцем проживання, а не прописки. Ще одна з основних функцій – бронювання.

При цьому чиновники зазначають, що нова структура не замінює функції центрів комплектування, які займаються персональним оповіщенням громадян.

Департамент з’явиться через зміни в законодавстві, які суттєво розширюють повноваження органів місцевого самоврядування. Штат співробітників і витрати на утримання обговорюватимуть після того, як депутати проголосують за створення структури.

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Варто зазначити, що в мерії вже є відділ мобілізаційної та оборонної роботи, який виконує схожу функцію і співпрацює з ТЦК щодо виконання мобілізації.

За словами джерела, новий департамент – це додаткові витрати з місцевого бюджету, адже потрібно зібрати штат, забезпечити людей технікою та транспортом.

«Навіщо це робити, якщо вже є відповідні органи, поки що загадка», – додало джерело.

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Джерело: Думська