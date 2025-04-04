Вопрос рассматривался в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам пространственного развития, землеустройства и регулирования земельных прав. Как сообщил заместитель городского головы Одессы Александр Филатов, речь идет о необходимости внедрения комплексного подхода к градостроительству. Все решения в этой сфере базируются на данных градостроительной документации, которая, в свою очередь, определяет границы и правила землепользования.

По словам чиновника, в горсовете уже изучили законодательство, регулирующее сферу кадастров и землеустройства, а также опыт других городов — Николаева, Днепра, Черкасс, Житомира, Черновцов. В этих громадах соответствующие функции уже совмещены в единых структурах, что, по наблюдению, повысило эффективность работы. В Одессе планируется провести функциональный анализ подразделений и перераспределение обязанностей — например, согласование временных сооружений хотят передать районным архитекторам.

Филатов также отметил, что создание объединенного департамента позволит уменьшить расходы городского бюджета с примерно 73 миллионов до менее чем 50 миллионов гривен в год. Ожидаемая экономия составит более 20 миллионов гривен. Кроме того, это упростит документооборот: сейчас согласование занимает до 30 дней из-за разделения функций между структурами, а после объединения процесс можно будет сократить до нескольких дней.Ранее мы сообщали, кто спроектировал самые известные здания в городе