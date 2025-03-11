Об этом сообщает сайт Opendatabot.

Впрочем, украинцы не спешат платить штрафы: с начала года уже открыто почти 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы — почти столько же, сколько за весь 2023 год. Среди открытых в прошлом году производств закрыли только каждое второе.

Наиболее активно украинцев штрафуют в этом году в Днепропетровской области -1 053 производства. Одесской область на пятом месте — 854 таких производства.

Каждый второй штраф выписан на людей 25-35 лет.

Напомним, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, которые не обновили свои данные в ТЦК и СП или не состоят на военном учете, грозит штраф от 17 000 до 25 500 грн во время военного положения или за повторное нарушение — такая норма была введена в прошлом году. Если штраф не оплатить в срок, сумма удваивается после передачи дела в исполнительную службу.

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