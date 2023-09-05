В Одесской области не дали расходовать более 100 млн гривен на ненужные ремонты

В День города одесситы собрались на очередной митинг против неадекватных тендеров (фоторепортаж) Утром сегодняшней субботы, 2 сентября 2023 года, в День города Одессы, одесситы снова собрались на массовый митинг у здания мэрии на Думской площади, чтобы в очередной раз напомнить властям о несвоевременности тендеров с явным коррупционным оттенком. ПОДРОБНЕЕ