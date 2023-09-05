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В Одесской области не дали расходовать более 100 млн гривен на ненужные ремонты

В Одесской области не дали расходовать более 100 млн гривен на ненужные ремонты

На сегодняшний день в Одесской области проверено 2500 госзакупок за период с марта по август. 60 тендеров отменены из-за нецелесообразности расходования средств.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Общая сумма госзакупок составила 870 миллионов гривен. Но 60 тендеров на сумму 100+ млн грн не отвечают требованиям военного времени, считает Олег Кипер.

Главы райгосадминистраций вместе с головами громад должны проверить целесообразность объявленных тендеров.

По словам Кипера, среди отмененных тендеров в частности обустройство туалетов, на которые собирались потратить 1,5 млн грн, текущий ремонт административных и других зданий почти на 90 млн грн, изготовление нецелесообразных проектно-сметных документаций на общую сумму свыше 22 млн грн.

Обращаю внимание, что закупки должны планироваться с учетом реальных потребностей. А на первом месте должна быть помощь военным в их материально-техническом обеспечении.

Также в приоритете здравоохранение, безопасность граждан, дети, образование, —

подчеркнул глава обладминистрации.

Пока мониторинг тендеров продолжается.

Напомним, что Одесская ОВА планирует произвести ремонт Театра юного зрителя на сумму почти 32 млн грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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