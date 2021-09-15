В Одессе запустят новые трамваи и новый маршрут троллейбуса

Коммунальное предприятие «Одесгорэлектротранс» продолжает обновлять подвижной состав. К выходу на маршрут готовятся еще два новых трамвая «Одиссей», а также планируется запуск нового маршрута через улицу Балковскую, где уже много лет электротранспорт не ходил. «Одесская жизнь» узнавала подробности.

Особенный троллейбусный маршрут

Новый троллейбусный маршрут №15 появится в ближайшее время. Он соединит улицу Корнюшина и железнодорожный вокзал. Основная часть 15-го маршрута пройдет по улицам Балковской, Приморской и далее по центральным улицам. Обслуживать его будут троллейбусы с автономным ходом и электробусы.

Пока маршрут будет экспериментальным, так как для его полноценного запуска сейчас не достает единиц транспорта. Для это необходимо десять машин.

— «Одесгорэлектротранс» располагает всего тремя электробусами, да и то — это скорее троллейбусы с автономным ходом. Но, с другой стороны, это и их преимущество, так как такие машины могут подзаряжать свои аккумуляторы от троллейбусной контактной сети. А также двигаться там, где такая сеть есть, как обычный троллейбус, — пояснил вице-мэр Одессы Сергей Тетюхин.

В этом году в своих мастерских «Одесгорэлектротранс» соберет еще одну такую машину. Таким образом, всего на маршруте будет работать четыре электробуса. Еще шесть город планирует приобрести.

Стоимость проезда на этом маршруте будет как в обычных троллейбусах — пока 5 гривен.

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Новые трамваи на поселок

Два новых трамвая «Одиссей» вскоре выйдут на один из самых оживленных маршрутов в городе — 7-й, который связывает Пересыпь и поселок Котовского (от улицы Одария до улицы Паустовского).

Новые трамваи вмещают 145 человек, при этом количество сидячих мест в них — 26. Вагоны имеют просторный салон и частично низкий пол, что позволяет обслуживать людей с инвалидностью и пассажиров с детскими колясками.

В перспективе департамент транспорта планирует закупить для сообщения с поселком Котовского еще 30 вместительных электробусов. Чиновники полагают, что такое решение будет не только экологичным, но и позволит уменьшить заторы, создаваемые десятками маршруток.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета

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