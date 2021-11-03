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Проезд в трамваях и троллейбусах подорожал: почем проездные?

Проезд в трамваях и троллейбусах подорожал: почем проездные?

В Одессе все-таки подняли цену на проезд в электротранспорте. Городские власти объясняют свое решение ростом минимальной зарплаты, цен на запчасти и комплектующие, увеличением тарифа на электроэнергию.

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С 1 ноября поездка в трамвае или троллейбусе при наличном расчете стоит 8 гривен. При безналичном (через приложение) — 7 гривен. Прокатиться на фуникулере можно за 10 гривен.

Цены на проездные билеты также поднялись. Стоимость обычного месячного проездного на трамвай или троллейбус теперь составляет 240 гривен, а общего — на оба вида транспорта — 350 гривен.

Несмотря на подорожание, покупка проездного билета все-таки остается выгодной. Расчеты показывают, что если взять стоимость общего проездного, разделить на количество дней в месяце, а потом еще на два (количество поездок в день), то одна поездка будет стоить около шести гривен. Экономия очевидна для тех, кто часто пользуется электротранспортом.

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Студентам и школьникам проездные документы обойдутся дешевле.

Так, для студентов обычный проездной на месяц будет стоить 120 гривен, общий — 180 гривен. Для школьников, соответственно, 60 и 80 гривен.

проездные Одесса 1

Все ныне существующие льготы на проезд остались без изменений.

Ранее мы рассказывали о том, что в Одессе начали ходить первые электробусы: график движения и маршруты (фото).

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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