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В Одессе зерновозы перекрыли важное направление: причины

В Одессе зерновозы перекрыли важное направление: причины

В Пересыпском районе Одессы образовался затор из-за аварии и припаркованных вдоль проезжей части зерновозов. На месте работает полиция и парковочные инспекторы.

Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

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Из-за аварии с участием двух фур на ул. Атамана Головатого затруднен проезд из Пересыпского района в центр города. Ситуация усложнилась из-за бесконтрольного отстоя крупногабаритного транспорта на обочине.

На месте работает патрульная полиция совместно с городскими инспекторами по парковке, помогающими регулировать дорожное движение. Водителей зерновозов штрафуют: 11 — оштрафовали парковочные инспекторы, остальных — полиция.

В мэрии ситают, что решить проблему отстоя грузовиков на улицах города может создание электронной очереди для следующего в порт транспорта.

Отметим, в Одессе много лет безуспешно пытаются решить проблему проезда по улицам города крупногабаритного транспорта.  Жители одесских улиц и прилегающих сел много раз перекрывали движение в порт для грузовиков, так как они разрушают дороги, несут опасность людям, вибрации от их движения приводят к разрушению домов. Поэтому от Объездной дороги к Одесскому порту в 2021 году начали строить альтернативную дорогу «Хаджибей 2». Но планам помешала война.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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