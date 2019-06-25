Перекрытый въезд в Одессу: жители протестуют против большегрузов на улицах

Жители поселка Усатово сегодня на полдня перекрыли несколько улиц, ведущих в Одесский порт, пропуская только легковушки, автобусы и спецтранспорт.

На Объездной дороге несколько десятков протестующих постоянно переходят проезжую часть, демонстрируя плакаты «Фура стоп», «Требуем ремонта дорог» и «Чиновников к народу». Люди в очередной раз заявили, что постоянный поток грузового транспорта разрушает дороги и дома и угрожает жизни местных жителей. Выходом они считают строительство отдельной дороги в порт, сообщает odessit.ua.

Также перекрыты улицы Хуторская и Лиманная, Балтская и Хаджибеевская дороги. В местах перекрытия собрались длинные пробки из грузовиков.

Порядок на месте акции поддерживают сотрудники полиции.

Фото: oblvesti