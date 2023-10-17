В Одессе начался ремонт Объездной дороги: когда закончат и можно ли проехать

Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

На участке автомобильной дороги М-28 Одесса – Южный, который расположен на дамбе, будут выполняться аварийно-ремонтные работы.

Ремонт начался с понедельника, 16 октября, и продлится до 30 декабря 2023 года.

Данный участок – объездная дорога из поселка Котовского, что значительно сокращает время в пути, чем маршрут через город.

“В этой связи возможно усложнение движения на данном участке дороги. Участники дорожного движения, с помощью дорожных знаков, будут проинформированы о начале участка дороги, где проходят работы”, — говорится в сообщении Службы.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что сама дамба Хаджибейского лимана с 2003 года находится в аварийном состоянии. В случае ее прорыва будет затоплено около 23 км2, среди которых железнодорожная ветка, более 50 предприятий и организаций, в том числе нефтеперерабатывающие предприятия, Одесская ТЭЦ, учебные заведения и роддом. Также прорыв дамбы может нарушить энергообеспечение, водоснабжение и водоотвод Пересыпского района Одессы и центральную часть города.

Летом поточного года Управление капитального строительства Одесского горсовета 31 июля объявило тендер на капитальный ремонт на стабилизацию аварийных участков дамбы Хаджибейского лимана. Стоимость работ 62 млн 355 тыс. грн.

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