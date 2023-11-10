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В Одесі зерновози перекрили важливий напрямок: причини

В Одесі зерновози перекрили важливий напрямок: причини

У Пересипському районі Одеси утворився затор через аварію та припарковані вздовж проїжджої частини зерновозів. На місці працює поліція та паркувальні інспектори.

Про це повідомили у прес-службі мерії.

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Через аварію за участю двох фур на вул. Отамана Головатого утруднено проїзд із Пересипського району до центру міста. Ситуація ускладнилася через безконтрольний відстою великогабаритного транспорту на узбіччі.

На місці працює патрульна поліція спільно з міськими інспекторами зі паркування, які допомагають регулювати дорожній рух. Водіїв зерновозів штрафують: 11 – оштрафували паркувальні інспектори, решту – поліція.

У мерії живуть, що вирішити проблему відстою вантажівок на вулицях міста може створення електронної черги для транспорту.

Зазначимо, в Одесі багато років безуспішно намагаються вирішити проблему проїзду вулицями міста великогабаритного транспорту. Мешканці одеських вулиць і прилеглих багато разів перекривали рух у порт для вантажівок, оскільки вони руйнують дороги, несуть небезпеку людям, вібрації від їхнього руху призводять до руйнування будинків. Тому від Об’їзної дороги до Одеського порту 2021 року почали будувати альтернативну дорогу «Хаджибей 2». Але планам завадила війна.

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