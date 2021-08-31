В Одессу не будут пускать фуры – куда, когда и почему?

Уже на этой неделе в Одессе на некоторых улицах будут установлены знаки о запрете въезда крупногабаритного транспорта в город в будние дни.

Об этом сообщил глава департамента транспорта Артем Сидоренко на состоявшемся накануне аппаратном совещании в мэрии.

По словам Сидоренко, департамент дал соответствующее указание КУ «СМЭП», и уже на этой неделе знаки о запрете въезда крупногабаритного транспорта в рабочие дни появятся на Южной дороге и улице Черноморского казачества.

Фурам будет запрещено въезжать в город с 7:00 до 10:00 утра и с 17:00 до 21:00 часов вечера.

Сидоренко пояснил, что такое решение приняли по итогам совещания с представителями порта, полиции и Министерства инфраструктуры с тем, чтобы не допустить отстаивания фур на городских улицах.

Напомним, ранее исполком Одесского горсовета запретил движение большегрузного транспорта по улицам города в утренний и вечерний час-пик.

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Фото: 8News