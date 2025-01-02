В Одесі запрацювали пункти прийому новорічних ялинок – адреси

В Одесі розпочали роботу спеціальні пункти, куди можна здати новорічну ялинку. Про це повідомили сьогодні у прес-службі мерії міста.
Прийом ялинок від мешканців міста проводитиметься за такими адресами:
КП «ЖКЗ «Порто-Франківський»
- просп. Українських Героїв (колишній Олександрівський), 4;
- вул. Канатна, 19-21;
- вул. Велика Арнаутська, 18;
- просп. Українських Героїв (колишній Олександрівський), 27;
- вул. Олександра Кутузакія, 28;
- вул. Десятого квітня, 2;
- вул. Ніжинська, 28;
- вул. Олексія Маркевича (колишня Князівська), 4.
КП «ЖКЗ «Фонтанський»
- вул. Мала Арнаутська, 7;
- вул. Велика Арнаутська, 83;
- вул. Транспортна, 8а;
- просп. Лесі Українки (колишня Гагаріна), 23/5;
- вул. Педагогічна, 46а;
- вул. Тираспольська, 13.
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КП «ЖКС «Хмельницький»
- вул. Балківська, 199;
- вул. Середня, 47;
- вул. Болгарська, 16;
- вул. Богдана Хмельницького, 64.
КП «ЖКЗ «Черемушки»
- вул. Євгенія Танцюри (колишня Генерала Петрова), 76;
- вул. Космонавтів, 68;
- вул. Івана та Юрія Лип, 38а.
КП «ЖКЗ «Вузовський»
- вул. Наукова (колишня Шишкіна), 52/2а;
- вул. Варненська, 5/2;
- просп. Небесної Сотні, 4
- вул. Героїв Крут, 3.
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КП «ЖКЗ «Чорноморський»
- просп. Небесної сотні, 83;
- вул. Ак. Корольова, 63а;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (колишній Ак. Глушка), 1в;
- просп. Князя Ярослава Мудрого (колишній Ак. Глушка), 22а.
КП «ЖКЗ «Пересипський»
- вул. Отамана Чепіги, 9;
- вул. Трусівська (колишня Далекосхідна, 6.
КК «КЛЕВЕР»
- вул. Ярослава Баїса (колишнього Висоцького), 20;
- вул. Академіка Заболотного, 12;
- вул. Марсельська, 5;
- вул. Лузанівська, 67;
- вул. Чорноморського козацтва, 167.
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