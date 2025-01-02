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В Одесі запрацювали пункти прийому новорічних ялинок – адреси

В Одесі запрацювали пункти прийому новорічних ялинок – адреси

В Одесі розпочали роботу спеціальні пункти, куди можна здати новорічну ялинку. Про це повідомили сьогодні у прес-службі мерії міста.

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Прийом ялинок від мешканців міста проводитиметься за такими адресами:

КП «ЖКЗ «Порто-Франківський»

  • просп. Українських Героїв (колишній Олександрівський), 4;
  • вул. Канатна, 19-21;
  • вул. Велика Арнаутська, 18;
  • просп. Українських Героїв (колишній Олександрівський), 27;
  • вул. Олександра Кутузакія, 28;
  • вул. Десятого квітня, 2;
  • вул. Ніжинська, 28;
  • вул. Олексія Маркевича (колишня Князівська), 4.

КП «ЖКЗ «Фонтанський»

  • вул. Мала Арнаутська, 7;
  • вул. Велика Арнаутська, 83;
  • вул. Транспортна, 8а;
  • просп. Лесі Українки (колишня Гагаріна), 23/5;
  • вул. Педагогічна, 46а;
  • вул. Тираспольська, 13.

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КП «ЖКС «Хмельницький»

  • вул. Балківська, 199;
  • вул. Середня, 47;
  • вул. Болгарська, 16;
  • вул. Богдана Хмельницького, 64.

КП «ЖКЗ «Черемушки»

  • вул. Євгенія Танцюри (колишня Генерала Петрова), 76;
  • вул. Космонавтів, 68;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 38а.

КП «ЖКЗ «Вузовський»

  • вул. Наукова (колишня Шишкіна), 52/2а;
  • вул. Варненська, 5/2;
  • просп. Небесної Сотні, 4
  • вул. Героїв Крут, 3.

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КП «ЖКЗ «Чорноморський»

  • просп. Небесної сотні, 83;
  • вул. Ак. Корольова, 63а;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (колишній Ак. Глушка), 1в;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого (колишній Ак. Глушка), 22а.

КП «ЖКЗ «Пересипський»

  • вул. Отамана Чепіги, 9;
  • вул. Трусівська (колишня Далекосхідна, 6.

КК «КЛЕВЕР»

  • вул. Ярослава Баїса (колишнього Висоцького), 20;
  • вул. Академіка Заболотного, 12;
  • вул. Марсельська, 5;
  • вул. Лузанівська, 67;
  • вул. Чорноморського козацтва, 167.

Раніше ми розповідали, скільки ялинки коштують в інших країнах.

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