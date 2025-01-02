В Одесі запрацювали пункти прийому новорічних ялинок – адреси

В Одесі можна в реальному часі дізнатися якість повітря: до проєкту приєднався Політех В Україні діє програма з вимірювання якості повітря. Ії дані доступні кожному, хто має доступ до інтернету. Зараз до неї долучилася і Одеська політехника. Як само, та де подивитися дані про якість повітря, читайте в новині від “Одеського Життя”. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Забіг бажань та концерт біля моря: безкоштовні події Одеси 31 грудня – 2 січня Проводжаємо 2024 рік… Він був важким, але ми на рік стали ближче до Перемоги. Тож перші дні 2025 року пропонуємо вам розпочати Забігом бажань та концертом біля моря. А вже в четвер вас запрошує простір спільнот На часі, де вам також пропонують поговорити про майбутнє. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ