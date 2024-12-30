Сколько электроэнергии потребляет новогодняя гирлянда?

Недавно в компании YASNO подсчитали, сколько электроэнергии может потреблять новогодняя гирлянда (в зависимости от типа лампочек) и какова ее ориентировочная стоимость.

LED-гирлянда на 100 лампочек потребляет примерно 0,003-0,007 кВт-ч. Стоимость потребляемой электроэнергии — 3,11-7,26 гривны.

Гирлянда с лампами накаливания также на 100 лампочек потребляет — 0,02-0,05 кВт-ч. Стоимость их потребляемой электроэнергии — 20,74-51,84 гривны.

Такие выводы эксперты сделали с учетом — 8 часов делать гирлянд в день в течение 30 дней.

Что известно о гирляндах на батарейках и аккумуляторе?

Гирлянды на батарейках будут держаться несколько меньше тех, что работают от электроэнергии. В одном из бытовых магазинов корреспондентка «Одесской жизни» узнала, что гирлянда на 10 светодиодах (LED) с двумя батарейками AA при малых нагрузках хватит на 3-5 дней. Но если ее включать на 8 часов подряд — батарейку хватит 1-2 дня. Более длительные литиевые батарейки AA — они обеспечат до 3 дней работы.

Аккумуляторные гирлянды проработают так же. Например, емкость аккумулятора 5000 мА⋅ч обеспечит менее 1 дня работы, а на 10000 мА⋅ч — около полутора дней работы. Это если гирлянды также не выключать 8 часов.

Вывод

LED-гирлянды являются наиболее экономичными с точки зрения потребления электроэнергии и затрат на электричество по сравнению с лампами накаливания. Гирлянды на батарейках и аккумуляторе менее удобны из-за ограниченного срока работы, особенно при использовании обычных батареек.

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