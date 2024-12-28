Сколько стоят елки в других странах?

Некоторые жители Одессы откладывают покупку чуть ли не до Нового года, надеясь приобрести праздничное дерево со скидкой. А вот в Европе некоторые базары, напротив, большинство елок уже распродали.

Румыния, Бухарест

В столице Румынии, Бухаресте, работает много елочных базаров. Это неудивительно, ведь страна расположена у гор, поэтому богата хвойными деревьями. Елки обычно продают с этикетками, на которых есть информация об их виде, размере. Цены на срезанные елки варьируются от 100 до 600 лей (примерно от 870 до 1300 гривен). Для тех, кто хочет сэкономить, есть альтернатива – елочная композиция из веток. Ее цена – всего 50 лей, это где-то 435 гривен.

Хорватия, Риека

Хорватия приобретает особое очарование зимой. В новогодние праздники в этой стране организуют различные мероприятия, на которых устанавливают красиво украшенные елки. Кстати, в Хорватии не продают сосны, которые очень популярны в Украине, только елки. Цена рождественского дерева зависит от его размера. К примеру, в портовом городке Риека маленькую елку можно приобрести за 20 евро (874 гривны).

Франция, Париж

Во Франции очень популярны елки сорта «Нордманн». Их выращивают специально для новогодних праздников. Эти елки имеют хорошую пышную форму, выдерживают большие украшения и долго сохраняют свежесть. Цена такой елки составляет 24,90 евро (около 1092 гривны) при высоте 1-1,5 метра или 32,90 евро (примерно 1396 гривен) за елку высотой 1,5-2 метра.

Чехия, Прага

В Чехии жители не прочь купить на праздники и искусственную елку. Однако, как нам сообщили, в сети магазинов «Икея» рождественские елки уже давно закончились. Очевидно, это связано с тем, что в этом году праздничные деревья значительно подорожали. В «Икее» их продавали за 499 крон. На обычных базарах цены на елки – от 700 до 1200 крон (приблизительно от 1217 до 2087 гривен). В настоящее время натуральная елка высотой 1,5-2 метра стоит 579 крон (около 1000 гривен). Стоимость также зависит от сорта дерева: пихта, сосна, ель колючая или пихта эксклюзив, цены – от 429 до 2150 крон (от 746 до 3745 гривен). Обрезки елок продаются за 50 крон (87 гривень). Подставки для елок тоже стоят недешево: пластиковые – 749 крон (1300 гривень), а металлические – 799 крон (1390 гривен).

А что с ценами в Америке?

В Америке средняя цена новогодней елки схожа с европейскими. Например, в Нью-Джерси (город, расположенный в 100 километрах от Нью-Йорка) елка высотой два метра стоит от 80 до 100 долларов (примерно 3366-4208 гривень). Рождественские деревья высотой 1,5 метра обойдутся на 10-15 долларов дешевле

Дания, Оденсе

А знаете ли вы, что в Дании для бедных жителей и оказавшихся в затруднительном положении елки предоставляют бесплатно? Однако их раздают по предварительной записи, и важно успеть стать в очередь. Также в Дании популярна услуга «Сруби сам», которая доступна под Оденсе. Любое избранное праздничное дерево можно срубить самостоятельно за 150 крон (468 гривен). Цены на срезанные елки зависят от размера:

1,2-1,6 метра – 69 крон (400 гривен);

1,7-2,2 метра – 125 крон (730 гривен);

2,5-3 метра – 199 крон (1166 гривен).

Елки на подставке стоят:

80 сантиметров – 1,1 метра – 145 крон (850 гривен);

1,5-2 метра – 199 крон (1166 гривен);

2,25-2,5 метра – 459 крон (2690 гривен).

Германия, Нюрнберг

К середине декабря самые дешевые елки можно было найти, пожалуй, в Германии. Как нам сообщила одесситка, которая сейчас живет в Нюрнберге, она приобрела свою елку всего за 12 евро – это 524 гривны. Сейчас самые дешевые елки стоят от 19,99 евро, или 874 гривны.

Португалия, Лиссабон

В Лиссабоне цены на елки значительно варьируются. К примеру, праздничное дерево высотой 1,5-2 метра стоит от 160 до 180 евро (6993-7868 гривень), иногда значительно дороже – в зависимости от качества и вида. Однако, если вы ищете более бюджетный вариант, можно найти елку за 50 евро (2185 гривень). Правда, такие деревья будут не столь густыми и привлекательными.

Ранее мы рассказывали: Елочный базар по-одесски: откуда живые красавицы и сколько стоят (фоторепортаж).