Новости Одессы и Одесской области

В Одессе закрыли два бювета: почему и когда заработают

В Одессе закрыли два бювета: почему и когда заработают

В Одессе закрыли два бювета для проведения капитального ремонта. Официально сообщается, что оба комплекса будут оставаться недоступными до конца 2024 года. Об этом сообщает коммунальное предприятие «Сервисный центр».

Ремонтные работы начали из-за технических неисправностей скважин на двух локациях: в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого.

Как отмечают на предприятии, основной причиной закрытия является выход из строя скважин, что требует проведения капитальных ремонтов, включая бурение новых скважин.

Восстановительные работы планируют завершить до конца текущего года, чтобы бюветы снова начали работать в обычном режиме.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, где в Одессе можно запастись водой и предоставила полный перечень адресов бюветов.

Напомним, до конца 2024 года в Пересыпском районе Одессы появится новый бювет.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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