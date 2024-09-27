В Одессе закрыли два бювета: почему и когда заработают

Восстановление котельной где упала труба под угрозой: что случилось Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» во второй раз объявило тендер на ремонт котельной «Северная-2» на улице Паустовского. Предыдущий победитель аукциона отказался от выполнения работ, и теперь коммунальщики ищут нового подрядчика. Об этом стало известно из объявленного тендера на платформе Prozorro. ПОДРОБНЕЕ

На площадь Толбухина вернулись трамваи С сегодняшнего дня, субботы, 7 сентября 2024 года, в Одессе возобновлено движение трамваев по площади Толбухина, ранее приостановленное в связи с ремонтными работами на этой площади. ПОДРОБНЕЕ