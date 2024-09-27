В Одесі закрили два бювети: чому та коли запрацюють

В Одесі закрили два бювети для проведення капітального ремонту. Офіційно повідомляється, що обидва комплекси залишатимуться недоступними до кінця 2024 року. Про це повідомляє комунальне підприємство «Сервісний центр».
Ремонтні роботи розпочали через технічні несправності свердловин на двох локаціях: у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого.
Як зазначають у підприємстві, основною причиною закриття є вихід з ладу свердловин, що потребує проведення капітальних ремонтів, включно з бурінням нових свердловин.
Відновлювальні роботи планують завершити до кінця поточного року, щоб бювети знову почали працювати у звичному режимі.
Раніше «Одеське життя» повідомляло, Де в Одесі можна запастись водою та надало повний перелік адрес бюветів.
Нагадаємо, до кінця 2024 року у Пересипському районі Одеси з’явиться новий бювет.
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