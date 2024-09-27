В Одесі закрили два бювети: чому та коли запрацюють

Ремонтні роботи розпочали через технічні несправності свердловин на двох локаціях: у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого.

Як зазначають у підприємстві, основною причиною закриття є вихід з ладу свердловин, що потребує проведення капітальних ремонтів, включно з бурінням нових свердловин.

Відновлювальні роботи планують завершити до кінця поточного року, щоб бювети знову почали працювати у звичному режимі.

Раніше «Одеське життя» повідомляло, Де в Одесі можна запастись водою та надало повний перелік адрес бюветів.

Нагадаємо, до кінця 2024 року у Пересипському районі Одеси з’явиться новий бювет.

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