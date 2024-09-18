Рекам и озерам Одесской области угрожает сильное загрязнение

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«В связи со сложными погодными условиями, накрывшими соседние страны (Молдову, Румынию, Польшу и Чехию), существует угроза загрязнения поверхностных водоемов, в том числе рек Днестр и Дунай, а также озера Ялпуг, источники питьевого водоснабжения части населения Одесской области», – говорится в сообщении.

Для предотвращения возникновения инфекционных заболеваний и чрезвычайных ситуаций Одесский областной центр контроля и профилактики болезней усилил ряд мер, а именно:

мониторинг качества питьевого водоснабжения, которое осуществляется из поверхностных водоемов Одесской области;

постоянный контроль за состоянием здоровья населения области;

санитарно-образовательная работа среди населения о важности соблюдения гигиены и профилактики инфекционных заболеваний.

Об осложнении эпидемической ситуации будет проинформировано дополнительно.

Как заверили в центре, ситуация находится под постоянным контролем.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что из-за наводнения в центральной части Европы «Укрзалізныця» отменила ряд поездов в Австрию и Чехию.

А в воскресенье, 15 сентября, мощный ливень обрушился на Одессу.

Фото odessa.comments.ua