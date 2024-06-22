В центре Одессы иссякла скважина бювета: где теперь набрать воды

Бювет в сквере Мечникова закрыт

О закрытии бювета и необходимости пробурить новую скважину сообщили в Одесском коммунальном предприятии “Сервисный центр”.

По информации коммунальщиков, из-за технической неисправности скважины на бюветном комплексе, расположенном в сквере Мечникова, этот бюветный комплекс не будет работать до 1 октября 2024 года.

Сквер Мечникова ограничен квадратом улиц Старопортофранковской, Мечникова, Ольгиевской и Ольгиевского спуска.

Ремонт не поможет, нужна новая скважина

О том, что скважину следует именно заменить, стало известно во время заседания депутатской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий, экологии и цифровых трансформаций Одесского горсовета. Ее заседание проходило 20 июня.

Представитель горсовета пояснил депутатам, что бювет в сквере Мечникова открыли в 2002 году. Изначально объем воды, поступавший в скважину, составлял четыре кубометра в час. Но в 2023 году он сократился до двух кубометров, а сейчас и вовсе уменьшился до одного кубометра.

Восстанавливать существующую скважину посчитали нецелесообразным. По заключению специалистов, ремонт продлит ее жизнь лишь на 2-3 года, после чего нет гарантии, что вода снова не уйдет из нее. Поэтому приняли решение делать новую скважину, которая прослужит минимум 25 лет.

Ближайший бюветный комплекс находится в Прохоровском сквере.

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