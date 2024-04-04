Новости Одессы и Одесской области

На поселке Котовского в Одессе появится новый бювет: где его откроют

На поселке Котовского в Одессе появится новый бювет: где его откроют

До конца 2024 года в Пересыпском районе Одессы должны построить бюветный комплекс. Он станет вторым на поселке Котовского, который является крупнейшим микрорайоном города. Должен был быть и третий бювет, но против его строительства возразили местные жители. Подробности в материале «Одесской Жизни» .

Альернативное водообеспечение

Поселок Котовского в Одессе имеет сегодня наибольшее количество населения, но наименьшее количество бюветных комплексов среди других районов города. Изменить ситуацию к лучшему поможет новый бювет в сквере «Звездный». Это пересечение улицы Марсельской и проспекта Добровольского.

Во время войны очень важно, чтобы густонаселенные районы крупных городов имели
альтернативные пути водоснабжения. Именно такую роль и играют в Одессе бюветы.

Поселок Котовского пока имеет только один такой комплекс. Были намерения построить бювет в сквере Энтузиастов. Но местные жители не позволили использовать зеленую зону под строительство бюветного комплекса, к согласию во время переговоров так и не пришли. Поэтому пришлось искать другие места возможной дислокации бювета.

Читайте также: «Эпохальное решение» для поселка Котовского: парку Энтузиастов быть

Проект строительства бювета в сквере «Звездный» департаментом экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета был презентован в Пересыпской райадминистрации. К нему одобрительно отнеслись местные жители. Поэтому сейчас идет процесс проектирования, а затем начнется строительство. Работы намерены завершить до конца года. Этот проект бюветного комплекса может стать типовым и будет использован и в других районах Одессы.

Задачи на перспективу

Два комплекса, конечно, мало для поселка Котовского. Тем более, что они оба расположатся в районе проспекта Добровольского. Жилые комплексы вдоль Днепропетровской дороги пока бюветов не имеют.

Придется выискивать места, где можно с помощью артезианских скважин с глубины в 130-150 метров достать воду. Это сложная и длительная работа. Но она будет вестись в городе ради создания альтернативных источников водоснабжения и обеспечения людей качественной питьевой водой.

Светлана КОМИСАРЕНКО
На фото: Так будет выглядеть будущий бювет.

Світлана Іванівна Комісаренко
Светлана Комисаренко ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua