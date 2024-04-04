На поселке Котовского в Одессе появится новый бювет: где его откроют

Альернативное водообеспечение

Поселок Котовского в Одессе имеет сегодня наибольшее количество населения, но наименьшее количество бюветных комплексов среди других районов города. Изменить ситуацию к лучшему поможет новый бювет в сквере «Звездный». Это пересечение улицы Марсельской и проспекта Добровольского.

Во время войны очень важно, чтобы густонаселенные районы крупных городов имели

альтернативные пути водоснабжения. Именно такую роль и играют в Одессе бюветы.

Поселок Котовского пока имеет только один такой комплекс. Были намерения построить бювет в сквере Энтузиастов. Но местные жители не позволили использовать зеленую зону под строительство бюветного комплекса, к согласию во время переговоров так и не пришли. Поэтому пришлось искать другие места возможной дислокации бювета.

Проект строительства бювета в сквере «Звездный» департаментом экологии и развития рекреационных зон Одесского городского совета был презентован в Пересыпской райадминистрации. К нему одобрительно отнеслись местные жители. Поэтому сейчас идет процесс проектирования, а затем начнется строительство. Работы намерены завершить до конца года. Этот проект бюветного комплекса может стать типовым и будет использован и в других районах Одессы.

Задачи на перспективу

Два комплекса, конечно, мало для поселка Котовского. Тем более, что они оба расположатся в районе проспекта Добровольского. Жилые комплексы вдоль Днепропетровской дороги пока бюветов не имеют.

Придется выискивать места, где можно с помощью артезианских скважин с глубины в 130-150 метров достать воду. Это сложная и длительная работа. Но она будет вестись в городе ради создания альтернативных источников водоснабжения и обеспечения людей качественной питьевой водой.

Светлана КОМИСАРЕНКО

На фото: Так будет выглядеть будущий бювет.