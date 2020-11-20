Локдаун в Украине: названы вероятные даты введения жесткого карантина

Локдаун, то есть жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса, в Украине могут ввести уже в октябре 2020 года.

Об этом в видеообращениив Фейсбук заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив после встречи с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Он отметил, что карантин выходного дня, который ввел Кабмин – это своеобразная подготовка к локдауну.

“Мы говорили о карантине выходного дня. Позиция правительства, к сожалению, неизменна – карантин выходного дня будет. Кроме того, даже высказано мнение, и премьер-министр, даже то, что я думал, что так будет, что это плановая подготовка к полному локдауну в нашей стране. Озвучили цифры, что этот локдаун в таком пессимистическом варианте будет 10-15 декабря в таком оптимистическом – 20-25 декабря будет на несколько недель локдаун”, – рассказал Марцинкив.

“Это будет катастрофа, если не дай Бог будет этот локдаун введен для экономики, особенно для малого и среднего бизнеса”, – считает мэр Ивано-Франковска.

Напомним, что с 21 ноября в Украине будут штрафовать тех, кто ходит без масок в общественных местах.