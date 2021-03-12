12 марта исполнилось бы 70 лет одному из самых известных кавээнщиков, художественному руководителю команды «Джентльмены ОГУ» Яну Гельману. В канун юбилея не хочется вспоминать обстоятельств его трагической гибели в ноябре 2012 года, тем более что они так и остались нераскрытыми.

Последние свои годы, когда еще не было никакой войны, а Россия была не агрессором, а просто дружелюбным соседом, Ян Гельман работал в отделе спецпроектов Российского телевидения. Одной из его задач было написание сценариев телепередачи «Утренняя почта».

Когда мы с ним виделись в последний раз, Ян Гельман сказал: «Ты знаешь, за время моей работы утренним почтальоном я написал для ее ведущих, наверное, 500 бесполезных советов и столько же эпиграмм на известных артистов. И мне кажется, что некоторые из них были достаточно неплохие. Вот бы их напечатать в какой-нибудь одесской газете…»

А через три дня Яна не стало…

И сегодня, через восемь лет, я хочу выполнить это его последнее желание.

Итак…

Бесполезные советы от братьев Пономаренко

— Дорогие мужчины! Если ваши жены долгие часы проводят у зеркала, не сердитесь на них.

— Просто вам очень повезло. Им, слава Богу, есть таки на что посмотреть!

* * * * *

— Дорогие дамы! Если вы очень боитесь поправиться, попробуйте выпить перед обедом натощак стакан коньяка.

— Дело в том, что стакан коньяка натощак обычно полностью отбивает страх.

* * * * *

— Дорогие друзья! Если в вашем аквариуме рыбки съели все водоросли — значит, они вегетарианцы.

— А если водоросли — рыбок, значит — это не водоросли.

* * * * *

— Уважаемые родители! Если ваша дочь-школьница объявила вам, что выходит замуж за одноклассника, не расстраивайтесь!

— Правильно! Ведь для родителей гораздо легче помогать молодой семье делать уроки, чем, скажем, построить дом.

* * * * *

— Дорогие мужчины! Если вы собрались построить дом, родить сына и написать книгу, то перед всем этим вы просто обязаны жениться.

— Естественно. Ведь кто-то же должен объяснить вам, какой именно нужно построить дом. Кто-то должен показать вам, откуда берутся дети. И наконец, должен же хоть один человек прочитать написанную вами книгу.

* * * * *

— Дорогие интеллигенты! Если вы вдруг забыли, из-за чего началась война Алой и Белой Розы в Англии, не расстраивайтесь!

— Для того чтобы по-прежнему считаться интеллигентным человеком, в наши дни достаточно знать, что война Алой и Белой Розы в Англии уже закончилась!

* * * * *

— Дорогие рыболовы-любители! Если вы поймали золотую рыбку, не стоит высказывать свое удивление словами: «Не может быть! Сдохнуть можно!»

— Ведь если рыбка действительно золотая, она может тут же выполнить это ваше последнее желание!

Ранее мы рассказывали о том, кто и как возрождал КВН.

Конкурс пародий и эпиграмм «Переделкино»

Выбрать эпиграммы было немного проще в связи с тем, что все время повторялись одни и те же фамилии. Как вы думаете, кого из российских артистов больше всего «крутили» в утреннем эфире? Аллу Пугачеву?

Если петь со звездами, веселее дни.

Не ходите, мальчики, больше петь одни.

Не ходите, мальчики, в Африку гулять,

А ходите, мальчики, Алле подпевать.

* * * * *

Ее со времен «Арлекино»

Я в жизни, друзья, не покинул.

А разные Фили и Хрюши.

Не могут понять ее душу!

* * * * *

А вот и нет. Примадонна, набрав по 32 просмотра, всего лишь разделила второе место с Валерием Меладзе.

Пусть Меладзе я не пара.

Сердце екает в груди.

Долетишь до Сыктывкара —

Обязательно зайди!

* * * * *

А признанным лидером утренней концертной гонки стала София Михайловна Ротару, набравшая 37 голосов:

И снова все мы молодые,

И век вокруг еще не старый!

Когда для нас поет София,

Всегда прекрасная Ротару!

* * * * *

Существенно отстают от тройки лидеров мужья, нынешний и бывший:

Максим Галкин

На всех каналах наш герой!

На первой кнопке, на второй!

На третьей, на седьмой, десятой,

И в кабеле на двести пятой!

И как его на все хватает?

А я смотрю, и сердце тает!

Филипп Киркоров

Просто подари нам еще один взгляд,

Просто покажи нам еще один клип,

Ты любовью нашей безумно богат,

И вообще не бедный ты парень, Филипп!

* * * * *

Слегка отстает от мужей не муж, но настоящий муж-чина Валерий Леонтьев:

Дивный голос, чудный вид,

Все поют, а он бежит.

А потом наоборот,

Все бегут, а он поет.

* * * * *

Следующая блестящая эпиграмма посвящена Лайме Вайкуле:

На вернисаже как-то раз

От Вас не оторвал я глаз!

И вот теперь признаюсь сразу:

Я в Вас влюбленный одноглазый!

* * * * *

А вот группе Блестящие посвящена всего одна эпиграмма:

Они блестящие певицы!

Они манящие огни!

Они блестящие девицы!

Жаль, без меня блестят они!

* * * * *

Ну а закончит этот небольшой парад эпиграмм пусть Елена Ваенга:

Моя любовь к ней неизменна,

Мне спой, Елена, про Шопена.

Пусть я давно уж старый пень,

Свою мне песню прошопень!

И кажется, в этой эпиграмме Яна Гельмана слышится что-то личное.

Сергей Осташко

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