12 марта исполнилось бы 70 лет одному из самых известных кавээнщиков, художественному руководителю команды «Джентльмены ОГУ» Яну Гельману. В канун юбилея не хочется вспоминать обстоятельств его трагической гибели в ноябре 2012 года, тем более что они так и остались нераскрытыми.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Последние свои годы, когда еще не было никакой войны, а Россия была не агрессором, а просто дружелюбным соседом, Ян Гельман работал в отделе спецпроектов Российского телевидения. Одной из его задач было написание сценариев телепередачи «Утренняя почта».
Когда мы с ним виделись в последний раз, Ян Гельман сказал: «Ты знаешь, за время моей работы утренним почтальоном я написал для ее ведущих, наверное, 500 бесполезных советов и столько же эпиграмм на известных артистов. И мне кажется, что некоторые из них были достаточно неплохие. Вот бы их напечатать в какой-нибудь одесской газете…»
А через три дня Яна не стало…
И сегодня, через восемь лет, я хочу выполнить это его последнее желание.
Итак…
Бесполезные советы от братьев Пономаренко
— Дорогие мужчины! Если ваши жены долгие часы проводят у зеркала, не сердитесь на них.
— Просто вам очень повезло. Им, слава Богу, есть таки на что посмотреть!
* * * * *
— Дорогие дамы! Если вы очень боитесь поправиться, попробуйте выпить перед обедом натощак стакан коньяка.
— Дело в том, что стакан коньяка натощак обычно полностью отбивает страх.
* * * * *
— Дорогие друзья! Если в вашем аквариуме рыбки съели все водоросли — значит, они вегетарианцы.
— А если водоросли — рыбок, значит — это не водоросли.
* * * * *
— Уважаемые родители! Если ваша дочь-школьница объявила вам, что выходит замуж за одноклассника, не расстраивайтесь!
— Правильно! Ведь для родителей гораздо легче помогать молодой семье делать уроки, чем, скажем, построить дом.
* * * * *
— Дорогие мужчины! Если вы собрались построить дом, родить сына и написать книгу, то перед всем этим вы просто обязаны жениться.
— Естественно. Ведь кто-то же должен объяснить вам, какой именно нужно построить дом. Кто-то должен показать вам, откуда берутся дети. И наконец, должен же хоть один человек прочитать написанную вами книгу.
* * * * *
— Дорогие интеллигенты! Если вы вдруг забыли, из-за чего началась война Алой и Белой Розы в Англии, не расстраивайтесь!
— Для того чтобы по-прежнему считаться интеллигентным человеком, в наши дни достаточно знать, что война Алой и Белой Розы в Англии уже закончилась!
* * * * *
— Дорогие рыболовы-любители! Если вы поймали золотую рыбку, не стоит высказывать свое удивление словами: «Не может быть! Сдохнуть можно!»
— Ведь если рыбка действительно золотая, она может тут же выполнить это ваше последнее желание!
Ранее мы рассказывали о том, кто и как возрождал КВН.
Конкурс пародий и эпиграмм «Переделкино»
Выбрать эпиграммы было немного проще в связи с тем, что все время повторялись одни и те же фамилии. Как вы думаете, кого из российских артистов больше всего «крутили» в утреннем эфире? Аллу Пугачеву?
Если петь со звездами, веселее дни.
Не ходите, мальчики, больше петь одни.
Не ходите, мальчики, в Африку гулять,
А ходите, мальчики, Алле подпевать.
* * * * *
Ее со времен «Арлекино»
Я в жизни, друзья, не покинул.
А разные Фили и Хрюши.
Не могут понять ее душу!
* * * * *
А вот и нет. Примадонна, набрав по 32 просмотра, всего лишь разделила второе место с Валерием Меладзе.
Пусть Меладзе я не пара.
Сердце екает в груди.
Долетишь до Сыктывкара —
Обязательно зайди!
* * * * *
А признанным лидером утренней концертной гонки стала София Михайловна Ротару, набравшая 37 голосов:
И снова все мы молодые,
И век вокруг еще не старый!
Когда для нас поет София,
Всегда прекрасная Ротару!
* * * * *
Существенно отстают от тройки лидеров мужья, нынешний и бывший:
Максим Галкин
На всех каналах наш герой!
На первой кнопке, на второй!
На третьей, на седьмой, десятой,
И в кабеле на двести пятой!
И как его на все хватает?
А я смотрю, и сердце тает!
Филипп Киркоров
Просто подари нам еще один взгляд,
Просто покажи нам еще один клип,
Ты любовью нашей безумно богат,
И вообще не бедный ты парень, Филипп!
* * * * *
Слегка отстает от мужей не муж, но настоящий муж-чина Валерий Леонтьев:
Дивный голос, чудный вид,
Все поют, а он бежит.
А потом наоборот,
Все бегут, а он поет.
* * * * *
Следующая блестящая эпиграмма посвящена Лайме Вайкуле:
На вернисаже как-то раз
От Вас не оторвал я глаз!
И вот теперь признаюсь сразу:
Я в Вас влюбленный одноглазый!
* * * * *
А вот группе Блестящие посвящена всего одна эпиграмма:
Они блестящие певицы!
Они манящие огни!
Они блестящие девицы!
Жаль, без меня блестят они!
* * * * *
Ну а закончит этот небольшой парад эпиграмм пусть Елена Ваенга:
Моя любовь к ней неизменна,
Мне спой, Елена, про Шопена.
Пусть я давно уж старый пень,
Свою мне песню прошопень!
И кажется, в этой эпиграмме Яна Гельмана слышится что-то личное.
Сергей Осташко
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