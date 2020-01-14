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Новости Одессы и Одесской области

Самым креативным одесситам вручили премию имени Гельмана

Самым креативным одесситам вручили премию имени Гельмана

Второй год подряд 14 января прошло награждение креативных одесситов премией Яна Гельмана. Эту награду учредила команда КВН университета Мечникова “Одесские джентльмены” в 2019 году.

Было решено, что каждый год участники команды будут выбирать тех, кто прославляет наш город в разных сферах жизни. Кандидатуры в этом году предлагали не только учредители премии, но и все желающие. Но окончательный выбор из 51 соискателя сделали, все-таки, участники команды – джентльмены и джентельменши.

В этом году премию получили:

  • Игорь Покровский  – заслуженный журналист Украины, за создание фестиваля “Золотые скрипки Одессы”;
  • Сергей Терентьев – выдающийся мастер одесской классической и джазовой школы;

    Сергей Терентьев

  • Анатолий Кавун – основатель социальной платформы “Доброе дело” за бесконечную любовь к Одессе;
  • Игорь Кнеллер – актер, сценарист, литератор, известный КВНщик, один из создателей  Юморины, за огромный вклад в дело распространения одесского юмора на всю планету;
  • Сергей Ермаков – сотрудник “Инфоксводоканала”, за отвагу и героизм, достойных настоящего одессита. Именно он вынес газовый баллон из горящего кафе “Шаурма” на улице Мясоедовской.

    Сергей Ермаков

Помимо дипломов, победителям получили по 10 тыс. грн., книгу “Смейтесь, джентльмены” и белый “джентльменский” шарфик.

Игорь Покровский

При этом Игорь Покровский отметил: «Это впервые в жизни, когда мне вручают премию не чиновники, а одесситы. Пятьдесят лет назад, находясь в одном номере гостиницы «Заря»  для сельхозработников вместе с Яном, мы бы очень смеялись, если бы нам сказали, что я получу премию его имени».

В свою очередь Анатолий Кавун сказал: «Не надо думать, что у нас больше нет талантов. Они есть. Надо только подтолкнуть их и дать им дорогу, и тогда лауреаты премии никогда не закончатся».

Анатолий Кавун

А Игорь Кнеллер добавил: «Это праздник всех – и Яна, и всех, кто уже ушёл».

Игорь Кнеллер

В этом году  джентльмены написали специальное посвящение к этому событию и пригласили старых друзей и коллег Яна Гельмана, которые вспомнили своего художественного руководителя.

Гельман Ян Альбертович (12 марта, 1951 – 17 ноября, 2012) – 3-х кратный чемпион СССР по КВН. Родился в Одессе. Окончил 121 школу, затем институт Народного хозяйства. В институте начал играть в КВН, в 1972 году с Одесской командой стал Первым чемпионом СССР. После запрета игры работал на Одесской швейной фабрике им.Воровского режиссером агит-бригады. В 80-е вернулся в КВН уже в команду джентльменов. Команда стала победителем в 1987 и 1990 годах. После КВН стал автором телевизионных проектов “Городок”, “Утренняя почта”, “Голубой огонек”, а также либретто оперетты “Хаджибей, или любовь к 300 апельсинам”. Похоронен на Еврейском кладбище Одессы.

Как проходила церемония вручения премии Гельмана в прошлом году, можно прочесть по ссылке.

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Юлия Сущенко
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