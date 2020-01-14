Самым креативным одесситам вручили премию имени Гельмана

Второй год подряд 14 января прошло награждение креативных одесситов премией Яна Гельмана. Эту награду учредила команда КВН университета Мечникова “Одесские джентльмены” в 2019 году.

Было решено, что каждый год участники команды будут выбирать тех, кто прославляет наш город в разных сферах жизни. Кандидатуры в этом году предлагали не только учредители премии, но и все желающие. Но окончательный выбор из 51 соискателя сделали, все-таки, участники команды – джентльмены и джентельменши.

В этом году премию получили:

Игорь Покровский – заслуженный журналист Украины, за создание фестиваля “Золотые скрипки Одессы”;

Сергей Терентьев – выдающийся мастер одесской классической и джазовой школы;

Анатолий Кавун – основатель социальной платформы “Доброе дело” за бесконечную любовь к Одессе;

Игорь Кнеллер – актер, сценарист, литератор, известный КВНщик, один из создателей Юморины, за огромный вклад в дело распространения одесского юмора на всю планету;

Сергей Ермаков – сотрудник “Инфоксводоканала”, за отвагу и героизм, достойных настоящего одессита. Именно он вынес газовый баллон из горящего кафе “Шаурма” на улице Мясоедовской.

Помимо дипломов, победителям получили по 10 тыс. грн., книгу “Смейтесь, джентльмены” и белый “джентльменский” шарфик.

При этом Игорь Покровский отметил: «Это впервые в жизни, когда мне вручают премию не чиновники, а одесситы. Пятьдесят лет назад, находясь в одном номере гостиницы «Заря» для сельхозработников вместе с Яном, мы бы очень смеялись, если бы нам сказали, что я получу премию его имени».

В свою очередь Анатолий Кавун сказал: «Не надо думать, что у нас больше нет талантов. Они есть. Надо только подтолкнуть их и дать им дорогу, и тогда лауреаты премии никогда не закончатся».

А Игорь Кнеллер добавил: «Это праздник всех – и Яна, и всех, кто уже ушёл».

В этом году джентльмены написали специальное посвящение к этому событию и пригласили старых друзей и коллег Яна Гельмана, которые вспомнили своего художественного руководителя.

Гельман Ян Альбертович (12 марта, 1951 – 17 ноября, 2012) – 3-х кратный чемпион СССР по КВН. Родился в Одессе. Окончил 121 школу, затем институт Народного хозяйства. В институте начал играть в КВН, в 1972 году с Одесской командой стал Первым чемпионом СССР. После запрета игры работал на Одесской швейной фабрике им.Воровского режиссером агит-бригады. В 80-е вернулся в КВН уже в команду джентльменов. Команда стала победителем в 1987 и 1990 годах. После КВН стал автором телевизионных проектов “Городок”, “Утренняя почта”, “Голубой огонек”, а также либретто оперетты “Хаджибей, или любовь к 300 апельсинам”. Похоронен на Еврейском кладбище Одессы.

Как проходила церемония вручения премии Гельмана в прошлом году, можно прочесть по ссылке.

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