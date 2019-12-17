Ночной пожар в Одессе: в соцсетях рассказали о сотруднике водоканала, который спас два дома от взрыва

Ночью на улице Мясоедовская произошло возгорание на первом этаже двухэтажного жилого дома. Как сообщает пресс-служба ГС ЧС Одесской области, пожар возник в заведении быстрого питания “Шаурма”.

Спасатели потушили пожар, погибших и пострадавших нет. Огнем уничтожено имущество в на площади 5 кв. м. и утеплитель вентиляции. К ликвидации пожара привлекались 2 единицы пожарно-спасательной техники и 12 человек личного состава. Причиной пожара в ГС ЧС считают нарушение правил пожарной безопасности работником заведения.

При в этом в социальных сетях появилась информация о сотруднике водоканала Сергее Ермакове, который ремонтировал поблизости трубопровод. Очевидец Ольга Ильницкая рассказала в Facebook, что он вынес газовые баллоны из горящей шаурмичной и спас два дома от взрыва.

По ее словам, когда в кафе “Шаурма” начался пожар, выбежавшие оттуда работники сказали, что внутри находятся газовые баллоны. Услышав это, сотрудник одесского “Инфоксводоканала” Сергей Ермаков зашел в горящее здание и вынес опасные баллоны.

По словам Ольги Ильницкой, он четыре раза вбегал в горящее помещение и по одному выносил четыре баллона с газом.

“Приехавшие пожарные, увидев баллоны сказали – если бы рванули, мало бы Одессе не показалось. Как я понимаю – жильцам домов 25 и 23 тоже мало бы не показалось”, – сказала Ольга Ильницкая.

Она также описала скромного спасателя: “Один вытащил – как смог? – не геракл, моего роста… Человек со спокойным внимательным взглядом. Негромкий голос. Долго не говорил фамилию – стеснялся. Рука у Сергея маленькая и сухая, пожимает в ответ крепко. Ладошка жесткая. Спасибо, Сергей Олегович, Сергей, Серёжа! Людей спас, детей уже спящих спас”.

Фото: ГС ЧС, Ольга Иваницкая

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