Как найти забытые в общественном транспорте вещи

Бывает так, что выходя из переполненных пассажирами трамвая, троллейбуса или маршрутки, мы с облегчением вздыхаем, но тут же понимаем, что забыли в общественном транспорте сумку или папку с документами. Что делать в такой ситуации, объясняем, исходя из личного опыта.
Если забыли вещь в трамвае или в троллейбусе?
В таком случае сразу позвоните в коммунальное предприятие «Одесміськелектротранс» по номеру (048) 788-68-86 или (048) 717-54-54. Сообщите оператору номер трамвая или троллейбуса, приблизительное время поездки и опишите вещь, которую вам необходимо найти. Оператор свяжется с нужным водителем и проинформирует его. Если вещь найдется, вы сможете ее забрать в диспетчерском пункте.
В подчинении коммунального предприятия «Одесміськ¬електротранс»:
- трамваи — №№ 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31;
- троллейбусы — №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.
Как найти забытую вещь в маршрутке?
В идеале необходимо узнать, какой перевозчик отвечает за нужный номер маршрута, и связаться с ним по указанному телефону на доске объявлений за спиной водителя. Однако сейчас, из-за войны и в целях безопасности, многие перевозчики могут скрывать данную информацию, а их операторы не отвечать на звонки. А вот на горячей линии Одесского горсовета 15-35 порекомендовали позвонить в диспетчерскую департамента транспорта, связи и организации дорожного движения — (048) 705-98-00. Но, к сожалению, на звонки нашего корреспондента никто не ответил. Поэтому, исходя из личного опыта поиска забытых вещей в маршрутках, мы советуем сразу отправиться на конечную остановку и обратиться за помощью к водителям. Далее они помогут связаться с диспетчером маршруток.
Маршрутные такси на балансе частных перевозчиков:
- ООО «Північ Транс» — №№ 104, 120, 126, 127, 131, 165, 190, 232а, 240, 242, 250;
- ООО «Турист» — №№ 4, 7, 105, 105а, 111, 112, 135, 150, 168, 171, 197, 198, 214;
- ООО «Віраж» — №№ 8, 11, 18, 23, 121, 146, 175, 185, 203, 232а;
- ООО «Авторух сервіс» — №№ 128, 201, 202, 208;
- ЧП «АТП Кіностудії» — №№ 110, 115, 168, 191;
- МП ООО «Швидкісні автобусні маршрути» — №№ 220а, 221;
- ООО «Гленкор-Юг» — №№ 148, 280.
В случае поиска забытых вещей в общественном транспорте многое решает скорость и время. Иначе есть вероятность, что ваша вещь попадет в чужие руки.