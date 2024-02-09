Как найти забытые в общественном транспорте вещи

Если забыли вещь в трамвае или в троллейбусе?

В таком случае сразу позвоните в коммунальное предприятие «Одесміськелектротранс» по номеру (048) 788-68-86 или (048) 717-54-54. Сообщите оператору номер трамвая или троллейбуса, приблизительное время поездки и опишите вещь, которую вам необходимо найти. Оператор свяжется с нужным водителем и проинформирует его. Если вещь найдется, вы сможете ее забрать в диспетчерском пункте.

В подчинении коммунального предприятия «Одесміськ¬електротранс»:

трамваи — №№ 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 31;

троллейбусы — №№ 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15.

Как найти забытую вещь в маршрутке?

В идеале необходимо узнать, какой перевозчик отвечает за нужный номер маршрута, и связаться с ним по указанному телефону на доске объявлений за спиной водителя. Однако сейчас, из-за войны и в целях безопасности, многие перевозчики могут скрывать данную информацию, а их операторы не отвечать на звонки. А вот на горячей линии Одесского горсовета 15-35 порекомендовали позвонить в диспетчерскую департамента транспорта, связи и организации дорожного движения — (048) 705-98-00. Но, к сожалению, на звонки нашего корреспондента никто не ответил. Поэтому, исходя из личного опыта поиска забытых вещей в маршрутках, мы советуем сразу отправиться на конечную остановку и обратиться за помощью к водителям. Далее они помогут связаться с диспетчером маршруток.

Маршрутные такси на балансе частных перевозчиков:

ООО «Північ Транс» — №№ 104, 120, 126, 127, 131, 165, 190, 232а, 240, 242, 250;

ООО «Турист» — №№ 4, 7, 105, 105а, 111, 112, 135, 150, 168, 171, 197, 198, 214;

ООО «Віраж» — №№ 8, 11, 18, 23, 121, 146, 175, 185, 203, 232а;

ООО «Авторух сервіс» — №№ 128, 201, 202, 208;

ЧП «АТП Кіностудії» — №№ 110, 115, 168, 191;

МП ООО «Швидкісні автобусні маршрути» — №№ 220а, 221;

ООО «Гленкор-Юг» — №№ 148, 280.

В случае поиска забытых вещей в общественном транспорте многое решает скорость и время. Иначе есть вероятность, что ваша вещь попадет в чужие руки.