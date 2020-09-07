Оппозиция выдвинула кандидатуру Саакашвили на пост грузинского премьер-министра

Партия Единое национальное движение и объединение оппозиции Сила в единстве выдвинули кандидатуру бывшего главы Одесской ОГА и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на пост премьер-министра Грузии.

Такое решение было принято на заседании политсовета ЕНД, сообщил лидер этой партии Григол Вашадзе.

«Михеил Саакашвили находится в изгнании. Должно завершиться не только изгнание третьего президента Грузии. Должна быть искоренена раз и навсегда практика политического изгнания. Михеил Саакашвили должен вернуться в страну», — сказал он.

Вашадзе также анонсировал специальное заявление Саакашвили вечером 8 сентября. Он планирует заявить о возвращении в Грузию, пишет НВ.

Михеил Саакашвили – фигура неоднозначная, но точно заметная. Он появился в украинской политике весной 2015 года. Тогдашний президент Петр Порошенко назначил его губернатором Одесской области, перед этим предоставив грузину украинское гражданство. Однако уже в ноябре 2016-го пути Порошенко и Саакашвили разошлись. И последнего уволили и даже в июле 2017-го лишили гражданства, после чего бывший одесский губернатор ушел в жесткую оппозицию к Петру Порошенко.

Новый президент Украины Владимир Зеленский 28 мая 2019 года своим указом вернул Саакашвили украинское гражданство. Политик на следующий день вернулся на Украину.

Глава Исполнительного комитета реформ – на такую громкую должность был назначен Саакашвили после возвращения в нашу страну.

В Грузии экс-президент обвиняется в ряде преступлений.