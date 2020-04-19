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Новости Одессы и Одесской области

Михаил Саакашвили поборется за кресло мэра Одессы?

Михаил Саакашвили поборется за кресло мэра Одессы?

В СМИ появилась информация, о том, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили захотел выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы, причем от президентской партии «Слуга народа».

Об этом пишет «Украина.ру».

Сообщается, что сейчас Саакашвили ведет переговоры с представителями офиса президента Владимира Зеленского.

Его кандидатуру якобы лоббируют заместитель главы офиса Юлия Ковалив, а в самом городе — местные бизнесмены Андрей Ставницер и Аднан Киван.

Мы попробовали связаться с Михаилом Саакашвили в соцсетях для подтверждения информации, однако комментариев от него пока не получили.

Фото: Business Wisdom Summit

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2 комментарии
Галина Полищук
Галина Полищук ПРОФИЛЬ
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Гость
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вонючий ублюдок – вон в грузию, срок досиживать!

Голос за-1Голос против  Ответить
24 минут назад
Гоцман
Гость
Гоцман

НХ этого дурака галстукоедеа.

Голос за-1Голос против  Ответить
19 минут назад
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