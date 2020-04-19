Михаил Саакашвили поборется за кресло мэра Одессы?

В СМИ появилась информация, о том, что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили захотел выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Одессы, причем от президентской партии «Слуга народа».

Об этом пишет «Украина.ру».

Сообщается, что сейчас Саакашвили ведет переговоры с представителями офиса президента Владимира Зеленского.

Его кандидатуру якобы лоббируют заместитель главы офиса Юлия Ковалив, а в самом городе — местные бизнесмены Андрей Ставницер и Аднан Киван.

Мы попробовали связаться с Михаилом Саакашвили в соцсетях для подтверждения информации, однако комментариев от него пока не получили.

Фото: Business Wisdom Summit

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