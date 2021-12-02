Формально армия Украины родилась 6 декабря 1991 года, когда Верховная Рада приняла законы «Про оборону» и «Про Вооруженные силы». Почти 23 года мы строили свои Вооруженные силы с позиции мира и добрососедства. Но 2014 год показал, что нам нужно быть готовыми к войне. Армия Украины с 1991 года претерпела, вероятно, самые большие изменения среди всех силовых структур страны. За три десятка лет ВСУ прошли путь от упадка и массового сокращения до экстренного возрождения в условиях боевых действий. И сегодня, хотя мы пока не являемся полноценным членом НАТО, но первыми из претендентов достигли того, чтобы участвовать в операциях стран Альянса. А наше государство стало весомым элементом системы региональной безопасности в Европе, что признают лидеры Евросоюза и Америки. «Одесская жизнь» выясняла, как изменились Вооруженные силы Украины за 30 лет независимости страны.