6 декабря – День Вооруженных сил Украины:
как изменилась наша армия за 30 лет?
Формально армия Украины родилась 6 декабря 1991 года, когда Верховная Рада приняла законы «Про оборону» и «Про Вооруженные силы». Почти 23 года мы строили свои Вооруженные силы с позиции мира и добрососедства. Но 2014 год показал, что нам нужно быть готовыми к войне. Армия Украины с 1991 года претерпела, вероятно, самые большие изменения среди всех силовых структур страны. За три десятка лет ВСУ прошли путь от упадка и массового сокращения до экстренного возрождения в условиях боевых действий. И сегодня, хотя мы пока не являемся полноценным членом НАТО, но первыми из претендентов достигли того, чтобы участвовать в операциях стран Альянса. А наше государство стало весомым элементом системы региональной безопасности в Европе, что признают лидеры Евросоюза и Америки. «Одесская жизнь» выясняла, как изменились Вооруженные силы Украины за 30 лет независимости страны.
Советское наследие
После распада СССР Украина получила свой обломок Советской Армии: три общевойсковые и три танковые армии, армейский корпус, четыре воздушные армии, одна армия противовоздушной обороны, ракетная армия, Черноморский флот, два узла системы ПВО и другие.
В 1991 году Украина обладала третьим после США и РФ ядерным арсеналом: 176 межконтинентальных баллистических ракет.
Таким образом, 30 лет назад Украина претендовала на третье место в мире по военной мощи. По состоянию на 2021 год армию аналогичного масштаба имеют только США, Китай, Россия, Северная Корея и Индия.
Что пошло не так?
Экономический кризис 90-х значительно отразился на Вооруженных силах. И с 1992 года армию начали планомерно сокращать в численности. К концу 2013 года в Украине было всего 120 тысяч военнослужащих, а призыв на срочную службу и вовсе был отменен.
5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум о безъядерном статусе Украины. Согласно документу, США, Великобритания и Россия обещали уважать независимость, суверенитет и границы Украины, воздерживаться от угроз и экономического давления, не использовать никакого оружия против Украины. Чем это закончилось — вы знаете сами.
После отказа от ядерного оружия было принято решение распродать и военное имущество. И к 1997 году наша страна входила в семерку крупнейших продавцов оружия в мире.
Как делили флот?
Украина и РФ 9 июня 1995 года подписали соглашение о разделе Черноморского флота. Но из 68 боевых кораблей 1-3 ранга РФ получила 50, в том числе все корабли 1 класса, большинство боеспособных кораблей 2-3 ранга. В состав же ВМС Украины вошло 18 кораблей, которые в большинстве своем по техническому состоянию и срокам службы подлежали списанию.
Потому значительная часть Черноморского флота была пущена «на гвозди». А СКР-112 — первый корабль, поднявший украинский флаг и прорвавшийся с боем в Одессу, — разделан на металлолом летом 96-го.
Саботаж на госуровне
Правоохранители считают, что украинскую армию во время президентства Виктора Януковича сознательно доводили до полного разложения. В июне 2020 года бывшему начальнику Генштаба ВСУ Владимиру Замане сообщили о подозрении в госизмене. ГБР считает, что он совместно с экс-министрами обороны Павлом Лебедевым и Дмитрием Саламатиным и под руководством Виктора Януковича сознательно сокращал численность армии и снижал ее боеготовность в интересах Российской Федерации.
Перелом
Как ни парадоксально, но к возрождению украинскую армию подтолкнула вероломная война с «братским соседом». Захват Крыма и начало войны на Донбассе вынудили в корне пересмотреть свое отношение к армии. Призыв срочников в ВСУ возобновили, а несколько волн мобилизации повысили численность армии почти в два раза — до 200 тысяч человек. К трем видам Вооруженных сил добавлены отдельные рода войск: Силы специальных операций и Десантно-штурмовые войска, построенные по стандартам НАТО. Сформированы почти два десятка боевых бригад, новые полки и батальоны, части оперативного, боевого, тылового и технического обеспечения.
Военный эксперт Михаил Самусь признает, что за последние семь лет Украина совершила качественный рывок на пути к НАТО. Сейчас, по оценке Global Firepower, ВСУ занимают 25-е место среди 140 стран. Еще год назад мы были 27-ми.
Самые тяжелые сражения
В августе 2014 года наступление сил АТО прервалось их тяжелейшим поражением под Иловайском. По данным украинской военной прокуратуры, во время выхода из окружения погибли 366 бойцов, а более 150 пропали без вести. Руководство ВСУ считает, что ход военной операции переломили подразделения регулярных войск Российской Федерации, перешедшие границу и принявшие участие в боевых действиях.
Бои за Дебальцевский плацдарм — одно из самых крупных столкновений на Донбассе. Острая фаза включала в себя массированные артиллерийские обстрелы, бои с применением стрелкового оружия и даже танковые сражения. В период с 15 января по 18 февраля в Дебальцево погибли 268 военнослужащих, 270 были ранены, 7 взяты в плен и 18 пропали без вести.
Оборона Донецкого аэропорта — это символ, трагедия, честь украинской армии. Бои начались в мае 2014 года, продолжались восемь месяцев и завершились после полного разрушения старого и нового терминалов аэропорта. А защитников аэропорта сам противник за стойкость прозвал «киборгами».
Женщины и капелланы в армии
7 марта 2017 года президент Порошенко сообщил, что в Вооруженных силах Украины проходят военную службу и работают 54 тысячи женщин, из них более 20 тысяч являются военнослужащими. С начала 2017 года на контрактную службу вступило более двух тысяч женщин. Столько же женщин имеют статус участников боевых действий.
А в 2018 году впервые приняли участие в военном параде ко Дню Независимости в строю с военнослужащими капелланы.
должностей
военных священников (капелланов) введено
в ВС Украины.
Из них на данный момент укомплектовано более
должностей
Слава Украине
В 2018 году вступили в силу изменения в уставы Вооруженных сил Украины. Ими были утверждены приветствие «Слава Украине» — «Героям слава» в армии и Национальной полиции. Также в этих структурах отменили обращение «товарищ» и заменили его на «пан» или «пани».
Подготовили Андрей ГОРИН, Татьяна СЯРОВА
Источники и фото: slovoidilo.ua, armyinform.com.ua, www.globalfirepower.com, МО Украины