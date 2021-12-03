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Льготы и бесплатные услуги для военнослужащих — отвечаем на вопросы

Льготы и бесплатные услуги для военнослужащих — отвечаем на вопросы

Какие льготы есть для участников АТО/ООС? Где можно пройти бесплатную реабилитацию после ранения? Как получить льготный жилищный кредит? Можно ли бесплатно получить образование или новую профессию?

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«Одесская жизнь» отвечает на популярные вопросы.

Какие льготы есть для участников АТО/ООС?

В Украине статус участника боевых действий получили более 400 тысяч человек. Льготы и бесплатное обслуживание есть практически во всех социальных сферах:

  • бесплатное получение лекарств и препаратов по рецептам врачей
  • выплата больничных в размере 100% от средней зарплаты независимо от стажа
  • дополнительный отпуск на 14 дней с сохранением зарплаты
  • скидка 75% по оплате коммуналки и на топливо
  • бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта

Участники боевых действий имеют право на первоочередное обслуживание в больницах и аптеках, право на первоочередную госпитализацию и бесплатное зубное протезирование. Более подробно о других видах социального обеспечения для ветеранов, читайте в материале — Льготы для участников боевых действий: кто и на что имеет право?

Где можно пройти бесплатную реабилитацию после ранения?

Где можно пройти бесплатную реабилитацию после ранения?

В Министерстве ветеранов заявили, что участники боевых действий смогут выбрать санаторий или медицинское учреждение, в зависимости от профиля лечения. В Одессе такие услуги предоставляют несколько санаториев:

  • клинический санаторий «Аркадия» Госпогранслужбы
  • санаторий «Одесса» СБУ
  • клинический санаторий Горького
  • клинический санаторий Пирогова
  • клинический санаторий «Лермонтовский»
  • санаторий «Салют»

Заявку нужно подавать в орган соцзащиты по месту жительства. Что касается психологической реабилитации, то ее можно будет пройти только в тех учреждениях, которые предложит соцзащита. Не все санатории работают с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

Более подробно о том, какие нужны документы для получения путевки, читайте в нашем материале — Какие санатории Одессы бесплатно лечат ветеранов АТО?

Как выглядит новая армейская иерархия?

Кто из военнослужащих может получить льготный жилищный кредит?

Все кто защищал независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и брал непосредственное участие в АТО/ООС — могут получить льготный кредит на жилье под 3% годовых. Деньги можно взять на срок до 20 лет.

Квартиры можно выбирать в домах, введенных в эксплуатацию не позднее, чем 35 лет назад. Максимальная сумма кредита зависит площади жилья и стоимости 1 кв. метра. Если у ветерана нет семьи, тогда можно рассчитывать только на однокомнатную квартиру не более 52,5 кв. метров.

Более подробно о том, какой порядок получения денег в Одессе и других украинских городах, читайте в нашем материале — Как получить льготный кредит на жилье ветеранам АТО/ООС.

Какие льготы есть для участников АТО/ООС?

Можно ли бесплатно получить образование или новую профессию?

Служба занятости выдает военным ваучер на бесплатную переквалификацию. Вернувшись из зоны боевых действий, многим военным сложно заниматься прежней работой. Причины бывают разные: состояние здоровья, потеря интереса, переоценка ценностей. Ваучер на бесплатное образование поможет получить новую профессию или повысить квалификацию.

Стоит отметить, что ваучер дают не всем. Люди без образования его не получат, нужно иметь либо профессионально-техническое, либо высшее. Более подробно об условиях и документах, которые нужны для переквалификации, читайте в нашем материале — Как получить ваучер на новую профессию бывшим военнослужащим?

Читайте также: Как изменилась украинская армия за 30 лет?

Фото: korrespondent.net, wikimedia.org

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Редакция ПРОФИЛЬ

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