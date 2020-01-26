Как получить ваучер на новую профессию бывшим военнослужащим?

Многие военные, вернувшиеся из зоны боевых действий, не могут устроиться на прежнюю работу, так как им не позволяет состояние здоровья. Чтобы они могли приобрести другие навыки и работу по душе, государственная служба занятости предоставляет ваучеры на бесплатное образование.

Кто может получить бесплатный ваучер на обучение?

Такие ваучеры помогут получить новую профессию, повысить квалификацию или усовершенствовать свои знания и умения. А это, в свою очередь, поможет найти свое место на рынке труда тем, кто сегодня остался без работы. Получить такой ваучер можно только один раз, и при этом совершенно неважно, есть ли у демобилизованного военнослужащего работа на время подачи заявления.

Ваучер на бесплатную переквалификацию могут получить:

– лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции или Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в связи с сокращением численности штата или по состоянию здоровья до достижения ими пенсионного возраста;

– лица, уволенные с военной службы после участия в проведении антитеррористической операции, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, среди лиц с инвалидностью до получения права на пенсию.

Получение ваучера позволит выбрать новую профессию более чем из тридцати направлений в сфере сельского хозяйства, транспорта, пищевой, строительной промышленности и информационных технологий. Однако при этом стоит учитывать, что актуальность профессий, на которые дает право ваучер, а также спрос на них на рынке труда может меняться.

Без образования ваучер не дадут

Получить ваучер смогут не все — его не выдадут тем, у кого отсутствует профессионально-техническое или высшее образование, а также тем, кто за последние пять лет проходил переподготовку за государственный счет. Чтобы получить бесплатный ваучер, нужно написать заявление в любом центре занятости, независимо от места регистрации.

Для этого необходимы следующие документы: паспорт, идентификационный код, трудовая книжка, диплом о высшем или среднем специальном образовании. Кроме того, в наличии должна иметься справка из военкомата или воинской части, подтверждающая страховой стаж, копия удостоверения участника боевых действий, справка медицинской комиссии и, если есть, индивидуальная программа реабилитации.

В течение восьми дней служба занятости принимает решение о выдаче ваучера, и в течение трех дней сообщает об этом заявителю. Он должен в течение пяти дней забрать ваучер, а затем в течение трех месяцев заключить договор с учебным заведением.

После обучения заявитель должен снова обратиться в местную службу занятости, где ему предложат перечень возможных мест работы по новой профессии.

В Одессе и Одесской области лица, вернувшиеся из зоны боевых действий, также могут получить бесплатные ваучеры на обучение.

Гражданские лица также могут получить ваучер

Бесплатный ваучер может получить каждый зарегистрированный безработный старше 45 лет, допенсионного возраста, у которого не менее 15 лет страхового стажа. В эту же категорию входят и внутренне перемещенные лица при отсутствии работы. Для этого нужно обратиться в местный центр занятости и написать соответствующее заявление. Получить этот ваучер можно только один раз.

Тем зарегистрированным безработным, которые намерены пройти профессиональное обучение по направлению местной службы занятости и при этом хотят получить ваучер, необходимо будет выбрать что-то одно.

Фото: nv.ua

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