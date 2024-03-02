Новости Одессы и Одесской области

В Одессе вернули тепло в дома, пострадавшие от ночной атаки (видео)

В Одессе вернули тепло в дома, пострадавшие от ночной атаки (видео)

В дома одесситов, которые из-за ночной дроновой атаки остались без тепла, вернули отопление.

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, по состоянию на вечер субботы, 2 марта, с теплом сейчас и дом, в котором в результате прилета вражеского дрона произошло обрушение одного крайнего подъезда. Без тепла остаются только несколько квартир в наиболее поврежденной части здания.

Восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, несколько домов остаются без газоснабжения.

Как заверил городской голова Геннадий Труханов, все коммуникации будут восстановлены.

«Мы все восстановим. Но невозможно вернуть человеческие жизни. Не вернуть трехлетнего Марка, не вернуть мать с малышом, которого она прижимала к себе – и мы это увидели, когда их нашли. россияне должны ответить за свои преступления – это твари и убийцы, которые убивают детей», – цитирует Труханова пресс-служба горсовета.

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