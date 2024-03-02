В Одессе вернули тепло в дома, пострадавшие от ночной атаки (видео)

Как сообщили в пресс-службе мэрии города, по состоянию на вечер субботы, 2 марта, с теплом сейчас и дом, в котором в результате прилета вражеского дрона произошло обрушение одного крайнего подъезда. Без тепла остаются только несколько квартир в наиболее поврежденной части здания.

Восстановительные работы продолжаются.

Кроме того, несколько домов остаются без газоснабжения.

Как заверил городской голова Геннадий Труханов, все коммуникации будут восстановлены.

«Мы все восстановим. Но невозможно вернуть человеческие жизни. Не вернуть трехлетнего Марка, не вернуть мать с малышом, которого она прижимала к себе – и мы это увидели, когда их нашли. россияне должны ответить за свои преступления – это твари и убийцы, которые убивают детей», – цитирует Труханова пресс-служба горсовета.

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