В Одесі повернули тепло до будинків, які постраждали від нічної атаки (відео)

Як повідомили у прес-службі мерії міста, станом на вечір суботи, 2 березня, з теплом зараз і будинок, у якому внаслідок прильоту ворожого дрону стався обвал одного крайнього під’їзду. Без тепла залишаються лише кілька квартир у найбільш ушкодженій частині будівлі.

Відновлювальні роботи продовжуються.

Крім того, кілька будинків залишаються без газопостачання.

Як запевнив міський голова Геннадій Труханов, усі комунікації буде відновлено.

«Ми все відновимо. Але неможливо повернути людські життя. Не повернути трирічного Марка, не повернути мати з малюком, якого вона притискала до себе – і ми це побачили, коли їх знайшли. росіяни повинні відповісти за свої злочини – це тварі та вбивці, які вбивають дітей», – цитує Труханова прес-служба міськради.

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