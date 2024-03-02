Новости Одессы и Одесской области

Одесские собаки-спасатели ищут под завалами людей: фото из разрушенного дома 

Одесские собаки-спасатели ищут под завалами людей: фото из разрушенного дома 

2 марта 2024 года российскии дрон разрушил одесскую девятиэтажку. Много людей оказались под завалами. Для их поисков привлекли кинологов с собаками. “Одесская Жизнь” предлагает подборку пушистых героев, которые наравне с людьми рискуют собой ради спасения человеческих жизней.

Страшная ночь в Одессе

Последствия попадания беспилотника в девятиэтажный дом оказались ужасными: обрушился целый подъезд, 18 квартир были уничтожены. По состоянию на 19:00 2 марта спасателям удалось извлечь из-под завалов семь тел погибших жителей дома. 8 человек получили травмы. Среди погибших двое детей: двухлетний и трехмесячный малыши. Тело последнего нашли  в объятиях его мамы, которая также погибла. 

Искать под завалами выживших жильцов и тела погибших людям-спасателям помогают специально обученные собаки.

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Собака заплакала, найдя убитого россиянами ребенка

На развалинах были замечены три собаки. Одесская журналистка Алена Балаба рассказала об одном эпизоде, связанном с их работой. В своем блоге она написала:

Это служебная собака Тара. Кане корсо (это порода собак — ред.), спасающая людей. Ее хозяин Олесь Червоный помогает спасателям сейчас на обломках того дома в Одессе, который разбил ночью российский шахед. Сегодня Тара вместе с другими двумя служебными собаками и спасателями обнаружила тело погибшего ребенка на этих развалах. Легла и плакала. Пусть все зло возвратится оккупантам.

собака спасатель на развалинах дома

Тара вместе с другими двумя служебными собаками и спасателями обнаружила тело погибшего ребенка на этих завалах. Легла и заплакала.

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