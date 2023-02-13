В Одессе на бульваре Жванецкого заканчивается строительство жилого дома с паркингом

На бульваре Жванецкого уже заканчивается строительство жилого новостроя с паркингом. Впрочем, работы еще вовсю продолжаются, техника трудится.

Снимать на бульваре Жванецкого по понятным причинам запрещено, пришлось попросить разрешения. Поясняю, что меня интересует строящийся дом. Кстати, он уже изменил «общую картинку» бульвара.

Напомним, строительство нового жилого дома на бульваре Жванецкого началось практически сразу после того, как бульвар был отремонтирован. Стройка началась на том месте, где когда-то стояли корпуса Ювелирного завода.

Площадь застройки – 2145,0 квадратных метров. Площадь паркинга – 4285,53 квадратных метров. Заказчик – ООО «Гагарин-сервис».

От бывшей одесской Ювелирки остался еще так называемый исторический Архиерейский дом. Его «лицо» выходит на улицу Софиевскую. Хорошо видно здание и с улицы Конной. В мае 2021 года и здесь произошли изменения: вместо «Ювелирный завод» появилась вывеска «Отдел продаж «Дом Потоцкого».

С улицы Конной также хорошо видно, как «нависли» над ним верхние этажи появившегося новостроя на бульваре Жванецкого. Так что изменилась еще одна «картинка»…

Впрочем, само историческое здание живет, что уже хорошо… Напомним, считается, что год его «рождения» – 1803-й. Впрочем, называется и другая дата – 1811-й. Именно с этим зданием связывают установку в 1811 году первой в Одессе новогодней (точнее, рождественской) елки.

Здание много раз переходило от владельца к владельцу, и, конечно, перестраивалось уже другими архитекторами. Дом перестраивался для дивизионного начальника, для здания епархии, для жилья архиепископа, для архиерейского подворья.

В советскую эпоху здесь располагались: детская областная экскурсионная станция, с 1982 года – ювелирный завод Союзювелирпрома, позже – АТС, ЗАО «Аурум»…

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