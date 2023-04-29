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Как одесситы проголосовали за переименование двух районов: обнародованы итоги

Как одесситы проголосовали за переименование двух районов: обнародованы итоги

Одесский городской совет обнародовал итоги электронного голосования за переименования двух районов города – Малиновского на Хаджибейский и Суворовского на Пересыпский. Как проголосовали одесситы?

Опрос завершился сегодня, в субботу, 29 апреля 2023 года в 10:00 часов. Его итоги представлены на платформе одесской мэрии «Социально активный гражданин».

В целом в электронном опросе о переименовании Суворовского района в Пересыпский приняли участие 5617 человек, а в опросе о переименовании Малиновского района в Хаджибейский – 4658 одесситов.

Результаты опроса таковы:

  • «За» переименование Малиновского района в Хаджибейский высказались 2753 человека (59,1%), «против» – 1905 (40,9%) из принявших участие в опросе;
  • А вот с Суворовским районов ситуация намного интереснее: согласно результатам голосования, «за» его переименование в Пересыпский отдали голоса 2782 человек (49,5%), а «против» – 2835 (50,5%) человек. Таким образов «чаши весов» практически уравнялись.

Напомним, накануне в социальных сетях активизировалось движение «против» переименования районов Одессы, в частности, Суворовского в Пересыпский, и даже появились альтернативные варианты названий.

Ранее депутат Одесского горсовета Петр Обухов раскритиковал опрос мэрии, назвав его манипулятивным, поскольку в нем были представлены только два варианта – за конкретное переименование и без учета других вариантов.

Обухов предложил переименовать Суворовский район в Николаевский в честь Николаева, защитившего Одессу, взяв на себя удар от оккупантов и призвал одесситов проголосовать «против» переименования Суворовского района в Пересыпский, пообещав, что если вариант «против» победит, вынесет вопрос о переименовании Суворовского района на Николаевский на ближайшую сессию горсовета.

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Фото: Гордон

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Редакция ПРОФИЛЬ

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