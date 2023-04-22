Новости Одессы и Одесской области

На берегу моря в Одессе построят еще один ЖК

На берегу моря в Одессе построят еще один ЖК

На 10-й станции Большого Фонтана в Одессе, в Ванном переулке, 8 на месте заброшенного кафе появится новый ЖК – шестиэтажное здание с устройством подземного паркинга.

Об этом сообщил депутат Одесского горсовета, глава управления Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСКа) Александр Авдеев.

«Согласно документам, здесь запланирована реконструкция нежилого здания под административное здание.
Если коротко:
заказчик строительства – физическое лицо;
нежилое здание общей площадью 860,6 кв. м (заброшенное кафе – ред.) принадлежит заказчику на основании договора купли-продажи от 6 декабря 2019 года;
Департамент архитектуры и градостроительства издал градостроительные условия и ограничения от 19 июня 2020 года на проектирование именно по этому целевому назначению;
земельные участки используются заказчиком на основании договоров аренды земли от 12.11.2021»,

– поясняет Авдеев.

При этом глава ГАСКа уверяет, что эта стройка законная: проектную документацию на строительство разработало ООО «Дизейдж». Ранее эта документация прошла экспертизу в Одесском филиале ГП «Государственный научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт «Ниипроектреконструкция».

Разрешение на выполнение работ управление ГАСК Одесского горсовета выдало 28 апреля 2022 года.

Генеральным подрядчиком депутат назвал частное предприятие «Строительная компания «Строймонтаж 98».

Ранее «Одесская жизнь» побывала на бульваре Жванецкого, где заканчивается строительство жилого новостроя с паркингом.

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Фото с Facebook-страницы Александра Авдеева

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Редакция ПРОФИЛЬ

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