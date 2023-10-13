В Одессе в коробках с финиками обнаружили партию героина на 11 млн долларов

В Одессе задержали организаторов наркокартеля во главе с гражданином Таджикистана. Героин, спрятанный в двойном дне контейнеров с финиками, переправляли через Румынию в страны ЕС.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По данным следствия, организовали наркотрафик два гражданина Румынии, которые обеспечивали транзит наркотиков через Украину в страны Евросоюза.
Фасовали героин в пакеты и маскировали в двойном дне коробок с сухофруктами. В дальнейшем отправляли товар из стран Центральной Азии транзитом через территорию Румынии в Украину и страны ЕС.
В начале сентября прошлого года груз со скрытым героином прибыл в Украину, где его разгрузили в одном из складов Одессы.
Через несколько недель в состав приехали два 30-летних граждан Румынии, которые должны были проверить товар. Их задержали прямо на складе.
Здесь же изъяли и груз героина весом 186 кг и стоимостью более 11 млн. долларов. Вместе с тем румынская полиция в октябре этого года задержала организатора канала контрабанды.
В настоящее время злоумышленники находятся под стражей без возможности уплаты залога. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Перекрыть международный контрабандный канал транзита героина удалось благодаря тщательно спланированной совместной спецоперации украинских спецслужб и правоохранителей Румынии и Германии.
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