В Одессе в коробках с финиками обнаружили партию героина на 11 млн долларов

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, организовали наркотрафик два гражданина Румынии, которые обеспечивали транзит наркотиков через Украину в страны Евросоюза.

Фасовали героин в пакеты и маскировали в двойном дне коробок с сухофруктами. В дальнейшем отправляли товар из стран Центральной Азии транзитом через территорию Румынии в Украину и страны ЕС.

В начале сентября прошлого года груз со скрытым героином прибыл в Украину, где его разгрузили в одном из складов Одессы.

Через несколько недель в состав приехали два 30-летних граждан Румынии, которые должны были проверить товар. Их задержали прямо на складе.

Здесь же изъяли и груз героина весом 186 кг и стоимостью более 11 млн. долларов. Вместе с тем румынская полиция в октябре этого года задержала организатора канала контрабанды.

В настоящее время злоумышленники находятся под стражей без возможности уплаты залога. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Перекрыть международный контрабандный канал транзита героина удалось благодаря тщательно спланированной совместной спецоперации украинских спецслужб и правоохранителей Румынии и Германии.

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