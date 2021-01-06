Турки ввезли в Одессу больше тонны героина (видео)

Служба безопасности Украины (СБУ) пресекла попытку контрабанды рекордной партии героина в страны Евросоюза через порт Одессы.
Как сообщает пресс-служба силового ведомства, силовикам удалось задокументировать противоправную деятельность транснациональной организованной преступной группировки, куда входили граждане Турции.
В частности, турки ввезли в Украину героин на судне, прибывшем в Одесский морской торговый порт в декабре прошлого года. Наркотик спрятали в контейнере среди продуктов питания.
В результате проведенной спецоперации сотрудники СБУ задержали трех членов наркогруппировки во Львове как раз во время фасовки наркотиков на арендованных складах. В дальнейшем наркодельцы планировали переправить героин в Евросоюз. В тот же день СБУ задержала и одного из организаторов наркотрафика – гражданина Турции.
Во время следственных действий правоохранители выявили 1035 кг героина. Его стоимость на черном рынке составляет более 2,3 млрд гривен.
Начато уголовное производство. Идут следственные действия.
Как сообщалось, в декабре 2020 года в Одесской области выявили крупную партию кокаина. Наркотики прибыли в Морской порт Южный» из Эквадора в контейнере с грузом фруктов.
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Фото и видео: пресс-служба СБУ