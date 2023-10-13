В Одесі у коробках з фініками виявили партію героїну на 11 млн доларів

Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними слідства, організували наркотрафік двоє громадян Румунії, які забезпечували транзит наркотиків через Україну до країн Євросоюзу.

Фасували героїн у пакети та маскували у подвійному дні коробок із сухофруктами. Надалі відправляли товар із країн Центральної Азії транзитом через територію Румунії в Україну та країни ЄС.

На початку вересня минулого року вантаж із прихованим героїном прибув до України, де його розвантажили в одному зі складів Одеси.

За кілька тижнів до складу приїхали двоє 30-річних громадян Румунії, які мали перевірити товар. Їх затримали просто на складі.

Тут же вилучили вантаж героїну вагою 186 кг і вартістю понад 11 млн. доларів. Водночас румунська поліція у жовтні цього року затримала організатора каналу контрабанди.

Наразі зловмисники перебувають під вартою без можливості сплати застави. Їм загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

Перекрити міжнародний контрабандний канал транзиту героїну вдалося завдяки ретельно спланованій спільній спецоперації українських спецслужб та правоохоронців Румунії та Німеччини.

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