Новости Одессы и Одесской области

Наркоторговцы переправляли свой товар за границу на радиоуправляемом катере

Наркоторговцы переправляли свой товар за границу на радиоуправляемом катере

Пограничники помогли разоблачить наркоканал и задержали курьеров, переправлявших в Молдову наркотики на радиоуправляемом катере для подкормки рыбы.

Об этом сообщили в Могилев-Подольском пограничном отряде.

По информации пограничников была разоблачена преступная группа, у которой изъяли десятки килограммов наркотиков, общей стоимостью на «черном рынке» почти 40 млн грн.

Предпосылкой разоблачения преступной группы стало задержание пограничниками Могилев-Подольского отряда наркокурьеров. В ходе реализации оперативной информации стражи границы обнаружили и задержали на берегу Днестра двух граждан Украины.

Во время осмотра их автомобиля и прилегающей местности были обнаружены радиоуправляемый катер для прикормки рыбы, пульт дистанционного управления катером, электронные ручные весы и водонепроницаемый рюкзак. В рюкзаке были 3 пакета с кристаллическим веществом белого цвета, общим весом около 3,5 кг. В дальнейшем экспертиза показала, что это синтетический дурман – PVP, или же «соль».

наркотики

У организатора преступной группы изъяли более 65 кг кристаллического вещества PVP и 4ММС.

В настоящее время организатору и двум членам организованной преступной группы следователи объявили о подозрении по ст. 307 УК Украины: «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ст.305 УКУ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

радиоуправляемы катер

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить