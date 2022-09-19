Наркоторговцы переправляли свой товар за границу на радиоуправляемом катере

Пограничники помогли разоблачить наркоканал и задержали курьеров, переправлявших в Молдову наркотики на радиоуправляемом катере для подкормки рыбы.

Об этом сообщили в Могилев-Подольском пограничном отряде.

По информации пограничников была разоблачена преступная группа, у которой изъяли десятки килограммов наркотиков, общей стоимостью на «черном рынке» почти 40 млн грн.

Предпосылкой разоблачения преступной группы стало задержание пограничниками Могилев-Подольского отряда наркокурьеров. В ходе реализации оперативной информации стражи границы обнаружили и задержали на берегу Днестра двух граждан Украины.

Во время осмотра их автомобиля и прилегающей местности были обнаружены радиоуправляемый катер для прикормки рыбы, пульт дистанционного управления катером, электронные ручные весы и водонепроницаемый рюкзак. В рюкзаке были 3 пакета с кристаллическим веществом белого цвета, общим весом около 3,5 кг. В дальнейшем экспертиза показала, что это синтетический дурман – PVP, или же «соль».

У организатора преступной группы изъяли более 65 кг кристаллического вещества PVP и 4ММС.

В настоящее время организатору и двум членам организованной преступной группы следователи объявили о подозрении по ст. 307 УК Украины: «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и ст.305 УКУ «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств».

Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.