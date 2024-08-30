Большие изменения у школьников: что изменится в обучении уже с 1 сентября 2024 года

Внимание к первоклассникам

С 1 сентября 2024 года максимальная наполняемость начальных классов государственных и коммунальных учреждений общего среднего образования может составлять не более 24 учеников (в соответствии с частями первой и второй статьи 12 Закона Украины «О полном общем среднем образовании»).

В 2024/2025 году эта норма распространяется на все первые классы, которые будут учиться в очном или смешанном (чередование очного и дистанционного обучения с определенной периодичностью) форматах. Для остальных классов максимальная наполняемость остается 30 учеников.

Наполняемость классов, которые учатся дистанционно, может быть больше 24 учеников (для первых классов) и 30 учеников (для других классов). Эта норма действует во время действия военного положения.

С сентября 2024 года курс по социально-эмоциональному обучению под названием «Уроки счастья» будут внедрять для дошкольников и учеников 1-х классов. Он базируется на американской программе по социально-эмоциональному обучению Well-Being, которая была переведена и адаптируется украинскими специалистами в области психологии и образования с учетом пребывания детей в Украине под постоянным воздействием стресса войны.

На уроках счастья детей будут учить заботиться о собственном ментальном здоровье и благополучии окружающих. курс будет предусматривать развитие навыков саморегуляции эмоций, стрессоустойчивости, разрешения конфликтов и конструктивного взаимодействия с обществом. Тренировать эти навыки ученики смогут сразу во время занятий, используя материалы курса. Этот предмет не будет обязательным и его не будут изучать отдельно, а интегрируют в другие предметы.

С этого учебного года с первого класса начнется также изучение истории. Новая концепция преподавания предлагает объединить историю Украины со всемирной, чтобы ученики изучали эту науку комплексно, искали на уроках ответы на вопрос «Кем мы есть?», а не просто запоминали факты и даты.

Офицеры безопасности и новый омбудсмен

Первые офицеры безопасности появились в пограничных и прифронтовых школах Украины еще в январе 2024 года. До конца года такие специалисты будут работать в двух тысячах заведениях по всей Украине. Национальная полиция Украины подбирает их из числа полицейских, а также гражданских лиц.

Офицеры безопасности будут закреплены за каждой школой. Их задача — следить за безопасностью учеников, общаться с экстренными службами, контролировать пропускной режим. А также способствовать национально-патриотическому воспитанию и проводить профилактические беседы о буллинге, кибергигиене и вреде вредных привычек.

Для усиления безопасности в школах установят металлодетекторы (в заведениях до ста учеников) и рамки безопасности (в больших по количеству учеников), а офицеры безопасности будут иметь планшеты и бодикамеры для фиксации всего, что происходит в учебном заведении в течение дня.

В августе завершается каденция первого образовательного омбудсмена Сергея Горбачева — человека, к которому обращались в случаях спорных образовательных ситуаций. Скажем, чтобы разобраться, имели ли право уволить учителя/-ку из школы или отчислить ученика/-цу из класса. МОН объявило о конкурсном отборе нового омбудсмена. Известно, что на эту должность претендует 20 человек. Странно, что защищать права учеников, их родителей и учителей в основном собираются представители высшей школы. В частности, среди кандидатов есть и доцент кафедры управления в транспортной отрасли Дунайского института Национального университета «Одесская морская академия» Анна Федоренко.

Новая программа — «Защита Украины»

Девушки и парни будут изучать этот предмет вместе, без разделения на группы и без разных тематических планов.

Новая программа «Защиты Украины» предусматривает, что ученики 10-11-х классов будут совместно учить основы домедицинской помощи, упражняться в стрельбе и управлении беспилотниками, знакомиться с основными аспектами оборонной сферы Украины.

У учеников и учениц будет один день в месяц, который полностью будут посвящать предмету. Для этого в громадах создаются межшкольные центры, которые будут оснащены всем необходимым.

Планируется, что учитель/-ка «Защиты Украины» будет преподавать только свой предмет (а не еще несколько по совместительству) и при этом будет иметь полную ставку.

Реформа профильного среднего образования

В июле этого года был утвержден Государственный стандарт профильного среднего образования. Он предусматривает, что ученики 10-12-х классов будут учиться по индивидуальным образовательным траекториям. С 10 до 12 класса количество часов на изучение обязательных дисциплин постепенно будет уменьшаться, а количество предметов по выбору, наоборот, будет расти. В частности:

на изучение обязательных курсов/предметов в 10 классе предусмотрели 840 часов, в 11 — 630, в 12 — 420;

на изучение обязательных курсов/предметов по выбранному профилю в 10 классе — 280 часов, в 11 классе — 315, в 12 классе — 420;

на изучение курсов / предметов по выбору в 10 классе — 140 часов, в 11 классе — 315 часов, в 12 классе — 420 часов.

В учебном году 2024-25 годов этот пилотный проект будет реализован в 30 школах. В следующем учебном году их количество увеличится до 150.

На смену школьным чатам придет «Мечта»?

В сентябре 2024 года состоится запуск образовательного приложения «Мрия».

Для учеников в приложении будет цифровой образовательный документ Мрия-ID, библиотека контента, план дня и тому подобное. У учителей будет возможность выставлять оценки, давать обратную связь ученикам, отмечать посещения, добавлять домашние задания, планировать рабочий день, общаться с родителями в чатах. Родители смогут легче и быстрее вовлекаться в обучение детей, а также узнавать об их достижениях и сильных сторонах.

Вопросы, вопросы, вопросы.

Педагоги живо обсуждают изменения, которые постоянно происходят в украинских школах.

Один из самых дискуссионных вопросов — вопрос о поддержке учителей-новаторов. Потому что пока вся реформа школьного обучения держится исключительно на их энтузиазме. Нет современного оборудования, а для введения углубленных курсов по выбору школьников без него никак. Нет также полного комплекта обновленных учебников для всех классов. Когда оборудование и учебники поступят в школы — в министерстве не говорят.

Информация электронного вида в приложении «Мрия» проблему не решит — не все дети имеют достаточно мощные, с большим объемом памяти, смартфоны. Это тоже не учли в МОН…