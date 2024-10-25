Новости Одессы и Одесской области

Каникулы в Одесской области: почему часть школ не будет отдыхать осенью

Каникулы в Одесской области: почему часть школ не будет отдыхать осенью

В Одесской области стартуют осенние каникулы: школьники пойдут на отдых с разными графиками. Часть учебных заведений начнет отдых уже в конце октября, тогда как некоторые школы решили перенести каникулы на зимний период. Об этом сообщает Одесская «ОВА».

По информации Одесской областной военной администрации, 28 октября первые каникулы в этом учебном году начнут ученики 508 школ области. Каникулы продлятся неделю, но не все учебные заведения придерживаются одного графика. Еще 26 школ отправят детей на отдых в ноябре, а 86 школ решили перенести осенние каникулы на январь 2025 года, чтобы учесть специфику военного времени и возможные сложности зимнего периода.

Решение о переносе каникул в основном приняли учебные заведения Болградского района, где ожидают сложную зиму и необходимость эффективного использования времени до наступления холодов. Как объясняют в ОВА, педагогические советы школ самостоятельно определяют графики каникул, учитывая ситуацию с безопасностью, температурный режим в классах и другие факторы, в частности эпидемиологическую ситуацию.

Читайте также:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua