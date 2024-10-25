Каникулы в Одесской области: почему часть школ не будет отдыхать осенью

По информации Одесской областной военной администрации, 28 октября первые каникулы в этом учебном году начнут ученики 508 школ области. Каникулы продлятся неделю, но не все учебные заведения придерживаются одного графика. Еще 26 школ отправят детей на отдых в ноябре, а 86 школ решили перенести осенние каникулы на январь 2025 года, чтобы учесть специфику военного времени и возможные сложности зимнего периода.

Решение о переносе каникул в основном приняли учебные заведения Болградского района, где ожидают сложную зиму и необходимость эффективного использования времени до наступления холодов. Как объясняют в ОВА, педагогические советы школ самостоятельно определяют графики каникул, учитывая ситуацию с безопасностью, температурный режим в классах и другие факторы, в частности эпидемиологическую ситуацию.

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