Недавнее решение Кабинета министров Украины затронуло сразу 20 географических наименований в Одесской области. Изменения названий коснулись и знаковых объектов в Одессе: парк санатория имени Горького переименован в Джерельный, а парк санатория имени Чкалова теперь носит название Французский. А известный «Пушкинский платан» в центре города теперь именуется “Западным”.

По данным дендрологов, возраст дерева превышает 150 лет. Оно имеет значительную историческую и экологическую ценность, обеспечивая тень и улучшая микроклимат центральных районов города.

Отметим, название “Пушкинский платан”- неофициальное и возникло в народе. Тем не менее власти Одессы инициировали переименование дерева, предложив новое новое название — «Западный платан».

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