Из жизни ушел Сергей Машовец — легенда парусного спорта

Печальную новость сообщили в Одесской Областной Федерации Парусного Спорта.

Сергей Аркадьевич Машовец умер 18 ноября 2024 года.

«От нас ушел человек, жизнь которого составляет целую эпоху парусного спорта в Украине, человек, который известен не только в Украине, но и за ее пределами, яхтсмен и тренер, основатель и организатор Парусного Союза Украины и Парусной федерации Украины, ее Почетный Президент», — написали в парусной Федерации.

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Сергей Машовец — известный гонщик, яхтсмен, посвятивший всю свою жизнь этому спорту. Но главное его призвание это тренерская работа. Мужчина воспитал без малого сто мастеров спорта, был тренером олимпийской сборной Украины. Среди его воспитанников — Валентин Манкин, единственный в мире яхтсмен, который сумел завоевать олимпийское золото в трех различных классах: «Финн» (Мехико-1968), «Темпест» (Мюнхен-1972), «Звездный» (Москва-1980).

Сергей Машовец внес огрмный вклад в развитие украинского яхтинга. Он перевел на украинский язык все редакции международных правил Парусных соревнований, вышедших за годы Незалежности Украины и внес тем самым в нашу парусную культуру важное и уважительное понятие «нейшионал авторити».

«Мы все потеряли наставника, надежного друга, доброго и отзывчивого человека, который всей душой был предан парусам и влюблен в море. Он ушел от нас, но остался в нашей памяти и в наших сердцах, остался для нас всех с морем, ветром и с парусами!» — говорят спортсмены.

На главном фото — Валентин Манкин и Сергей Машовец