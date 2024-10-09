Новости Одессы и Одесской области

Умер известный одесский художник и искусствовед

Умер известный одесский художник и искусствовед

В Одессе на 76-ом году оборвалась жизнь научного сотрудника Музея западного и восточного искусства, известного художника и искусствоведа Сергея Ильина.

О тяжелой утрате сообщили в музее.

Знакомые сообщают, что смерть художника наступила внезапно – у него произошел либо инфаркт, либо инсульт.

Сергей Михайлович Ильин заведовал выставочным отделом Одесского музея западного и восточного искусства, был великолепным знатоком искусства, музыки, кино. Друзья и коллеги называли его «человек-оркестр», вместе с которым всегда интересно.

К 100-летию музея Западного и Восточного искусства была открыта юбилейная выставка Сергея Михайловича под названием TERRA SILENTIUM или Земля тишины.

«Его преданность делу, безграничная любовь к культуре и искусству оставили незабываемый след в сердцах каждого из нас. Его вклад в развитие нашего музея невозможно переоценить. Мудрость, доброта и искренность, неповторимое чувство юмора и безграничные знания Сергея Михайловича всегда сопровождали нас в повседневной работе.
Память о Сергее Михайловиче Ильине останется в наших сердцах навсегда», — пишут коллеги.

Прощание с художником состоится в пятницу, 11 октября, в 13.00 в Одесском музее западного и восточного искусства.

По теме: В Одессе умер известный жудожник, последователь «нового искусства» Дмитрий Дульфан

 

 

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