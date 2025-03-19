По предварительной информации пресс-службы ГУНП в Одесской области, 37-летний водитель автомобиля Ford во время движения въехал в автомобиль Toyota, водитель которого, 41-летняя женщина, остановилась перед ним на красный сигнал светофора. В результате столкновения легковушка женщины въехала в расположенный впереди автомобиль «Nissan», а тот – в следующий автомобиль «Peugeot», при этом задев еще один «Nissan», который двигался по соседней полосе. Всего в автопроисшествие попали пять легковушек.
В ДТП серьезно пострадала водитель «Toйоты». Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.
Остальных водителей проверяют на состояние опьянения. Следствие продолжается.
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