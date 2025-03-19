ДТП на Водопроводной в Одессе, 19 марта 2025
Шукаємо менеджера з продажу реклами

По предварительной информации пресс-службы ГУНП в Одесской области, 37-летний водитель автомобиля Ford во время движения въехал в автомобиль Toyota, водитель которого, 41-летняя женщина, остановилась перед ним на красный сигнал светофора. В результате столкновения легковушка женщины въехала в расположенный впереди автомобиль «Nissan», а тот – в следующий автомобиль «Peugeot», при этом задев еще один «Nissan», который двигался по соседней полосе. Всего в автопроисшествие попали пять легковушек.

Масштабное ДТП в Одессе

В ДТП серьезно пострадала водитель «Toйоты». Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Остальных водителей проверяют на состояние опьянения. Следствие продолжается.

Читайте также:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме